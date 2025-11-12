«Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Είναι αρκετά μέτρια η φετινή πορεία της Φούλαμ στην Premier League και ο Μάρκο Σίλβα είναι πια πολύ πιθανό να δει την πόρτα της εξόδου. Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Γιάκομπς, ο Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται σε δυσχερή θέση ύστερα από τις πέντε ήττες των «κότατζερς» στους έξι τελευταίους αγώνες και με τη λονδρέζικη ομάδα να μετρά 11 βαθμούς στη 15η θέση, ούσα στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

