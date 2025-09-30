Oλοκληρώθηκαν οι αγώνες μπριτζ στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το απόγευμα με μεγάλη επιτυχία το ετήσιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων αγωνιστικού μπριτζ που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ που γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια λειτουργίας της.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με τη συμμετοχή πάνω των 1500 αθλητών ( 311 ομάδες) από τα 63 Σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο τριήμερο Πρωτάθλημα και την πρώτη Εθνική Κατηγορία ανά δυναμικότητα την πρώτη θέση έλαβαν οι παρακάτω σύλλογοι:

Α Εθνική

1-16 : ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ με έδρα την Κηφισιά

1-11 : Ο σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Ιωαννίνων

1-9 : Η Λέσχη Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης

1-6 : Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Αργολίδας

Αντίστοιχες διακρίσεις απονεμήθηκαν σε όλες τις ομάδες που πρώτευσαν τόσο στις λοιπές Εθνικές Κατηγορίες (Β, Γ, Δ & Ε Εθνική) όσο και στις διάφορες ειδικές κατηγορίες (ανδρών, γυναικών, mixed, βετεράνων μαθητών και ατόμων με προβλήματα όρασης)