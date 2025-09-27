Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες

Ο Τσικίνιο ήταν ο MVP των πρωταθλητών με δύο γκολ

27.09.25 , 21:22 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
Σε τροχιά επιτυχιών επέστρεψε στη Super League o Ολυμπιακός το Σάββατο (27/9), αλλά του… έφυγε η ψυχή για να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαχητικότατου Λεβαδειακού με 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική.

Ο Τσικίνιο ήταν ο MVP των πρωταθλητών με δύο γκολ, τα οποία ήρθαν ως απάντηση στις δύο φορές που ισοφάρισαν οι Βοιωτοί, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τα πολλά προβλήματα με το VAR, που… νέκρωσε τελικά στο 79’ και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς τη συνδρομή της τεχνολογίας μετά από 16λεπτη διακοπή.

