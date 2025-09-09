Παρελθόν από τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης

Τι είχε πει πριν λίγους μήνες για την επιστροφή του στον Άρη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε συμφωνήσει να αποχωρήσει από τον πάγκο των «κίτρινων» από την προηγούμενη εβδομάδα και το μόνο που απέμενε ήταν να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες του «διαζυγίου».

Η σχετική ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».

