Θανάσης Aντετοκούνμπο: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες»

Τι είπε ο μπασκετμπολίστας για την Εθνική ομάδα;

Πηγή: φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Michael Conroy
Oι δηλώσεις που έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για το παιχνίδι Ελλάδα/Βοσνία
Στη βελτίωση της Εθνικής στάθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μια μέρα πριν την αναμέτρηση με τη Λιθουανία (09/09, 21:00, Novasports Start) εν όψει των προημιτελικών του EuroBasket 2025.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για τη βελτίωση της Εθνικής: «Το πιο σημαντικό είναι ν’ ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε. Κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό. Γινόμαστε καλύτεροι ανά παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι οι Λιθουανοί θα γεμίσουν τις εξέδρες: «Δεν σημαίνει κάτι η έδρα. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε σκληρές έδρες στην καριέρα μας. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο».

Για τα φάουλ και τις βολές που παίρνει ο Ντόντσιτς σε αντίθεση με τον Γιάννη: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες… Είναι μεγάλο τουρνουά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα…».

Για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας: «Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός αυτού, πάμε βήμα – βήμα».

Πηγή: Novasports.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
