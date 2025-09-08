Θανάσης Aντετοκούνμπο: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες»

Στη βελτίωση της Εθνικής στάθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μια μέρα πριν την αναμέτρηση με τη Λιθουανία (09/09, 21:00, Novasports Start) εν όψει των προημιτελικών του EuroBasket 2025.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του
Για τη βελτίωση της Εθνικής: «Το πιο σημαντικό είναι ν’ ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε. Κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό. Γινόμαστε καλύτεροι ανά παιχνίδι».
Για το γεγονός ότι οι Λιθουανοί θα γεμίσουν τις εξέδρες: «Δεν σημαίνει κάτι η έδρα. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε σκληρές έδρες στην καριέρα μας. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο».
Για τα φάουλ και τις βολές που παίρνει ο Ντόντσιτς σε αντίθεση με τον Γιάννη: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες… Είναι μεγάλο τουρνουά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα…».
Για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας: «Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός αυτού, πάμε βήμα – βήμα».
Πηγή: Novasports.gr