Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Ο διεθνής αστέρας του τένις έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα

Αθλητικα
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Τήνος: Με Τον Τζόκοβιτς Συναντήθηκε Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα και φέτος αποφάσισε να περάσει με τη σύζυγό του, Γιελένα, τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα ελληνικά νησιά.

Απρόσμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στην Τήνο

Έτσι, ο διεθνής αστέρας του τένις φέτος επισκέφθηκε την Πάρο, την Τήνο, όπου και συναντήθηκε τυχαία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ πρόσφατα έκανε στάση και στη Μύκονο.

Ο φακός απαθανάτισε τον αστέρα του τένις με τη σύζυγό του να απολαμβάνουν τη θάλασσα και να μοιράζονται ρομαντικές στιγμές σε γνωστή παραλία του Νησιού των Ανέμων. 

Οι δυο τους μετρούν 11 χρόνια έγγαμου βίου, αφού παντρεύτηκαν το 2014, ενώ η σχέση τους ακόμη περισσότερα, αφού είναι μαζί από το γυμνάσιο. 

Νόβακ Τζόκοβιτς: «Στη Μελβούρνη με δηλητηρίασαν με φαγητό!»

Δείτε τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε γνωστή παραλία του νησιού των ανέμων:

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα «καυτά» φιλιά με τη σύζυγό του Γιελένα στη Μύκονο

Φωτογραφίες: NDP
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
