Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου

Τερμάτισε στην 6η θέση με άλμα 7.66μ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 22:56 Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»
27.08.25 , 22:15 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βασιλικά
27.08.25 , 22:05 Ασπρόπυργος: Καρέ Καρέ Η Δράση Κακοποιών Που Κλέβουν Σκούτερ
27.08.25 , 21:40 Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της
27.08.25 , 21:27 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
27.08.25 , 21:03 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
27.08.25 , 20:31 Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»
27.08.25 , 20:06 Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League
27.08.25 , 19:59 Συνελήφθη στην Καλλιθέα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός
27.08.25 , 19:20 Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
27.08.25 , 19:16 Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»
27.08.25 , 19:12 Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βρωμοπούσι - Καίει κοντά σε σπίτια
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Κατερίνα Παπουτσάκη: Έκανε ελεύθερο camping με τον σύντροφό της
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ/ Φωτογραφία InTime
Σε κακή μέρα ο Μίλτος Τεντόγλου - Τα άλματα του δις Ολυμπιονίκη στο μήκος / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν καλό τελευταίο αγώνα με έξι άλματα ήθελε να πραγματοποιήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.

Το δεύτερο μέρος του στόχου του (τα έξι άλματα) τον πέτυχε, όχι, όμως, και τον πρώτο. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους είχε αρκετά θέματα με τη φορά του πατώντας αρκετά πίσω στα τρία πρώτα, που, η αλήθεια είναι, ότι δεν ήταν μεγάλα.

Απίθανος Τεντόγλου: Νίκη με κορυφαία επίδοση στον κόσμο στα 8.46!

Μάλιστα, ο Τεντόγλου γυρνούσε επιδεικτικά περπατώντας προς τη βαλβίδα μετά τα δύο πρώτα άλματα, αλλά - περιέργως - οι κριτές τα μετρούσαν για να τα ακυρώσουν στη συνέχεια! Το τρίτο ήταν χαμηλό, 7.66 (-0.2), αλλά αποδείχτηκε το καλύτερο έγκυρο της ημέρας, που του έδωσε την έκτη θέση.

Μίλτος Τεντόγλου: Κορυφαίος αθλητής στα Βαλκάνια για το 2024

Στο τέταρτο και στο πέμπτο έβλεπε τη βαλβίδα πολύ κοντά και δεν ολοκλήρωσε καν τις προσπάθειές, του που ήταν άκυρη και 6.48 αντίστοιχα. Με το τελευταίο άλμα του βρήκε σωστό πάτημα, προσγειώθηκε λίγο κάτω από τα 8.00, αλλά και πάλι ακύρωσε ο ίδιος την προσπάθειά του, εμφανώς απογοητευμένος. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν στη μέρα του...

Νικητής του αγώνα ήταν ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με 8.32 (-0.6) προς γενική ικανοποίηση των συμπατριωτών του που γέμισαν τις κερκίδες στη Σεχσελάουτενπλατς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
 |
DIAMOND LEAGUE
 |
ΖΥΡΙΧΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top