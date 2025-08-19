Ολυμπιακός - Μαρινάκης: Σε διαπραγματεύσεις με Γιουβέντους για τον Λουίζ

Ο πρόεδρος των Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τον γενικό διευθυντή της Γιουβέντους, Νταμιέν Κομόλι για την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας που αφορά στον Ντάγκλας Λουίζ, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο.
Οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες έχουν ως στόχο να κλείσει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου μέσου, σύμφωνα με τα όσα τονίζει σε ρεπορτάζ του.
