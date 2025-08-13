Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

Σημαντική απουσία για την Εθνική

13.08.25 , 22:41 Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ σήμερα (13/8) ενόψει της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), στο PAOK Sports Arena, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η τελευταία προπόνηση με την εθνική ανδρών αυτό το καλοκαίρι για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει 14 παίκτες στην αποστολή, η οποία αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δε θα αγωνιστεί κόντρα στο Μαυροβούνιο, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

