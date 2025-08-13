Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ σήμερα (13/8) ενόψει της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), στο PAOK Sports Arena, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η τελευταία προπόνηση με την εθνική ανδρών αυτό το καλοκαίρι για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει 14 παίκτες στην αποστολή, η οποία αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δε θα αγωνιστεί κόντρα στο Μαυροβούνιο, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
Εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.
Οι 14 που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.