Bραβεία UEFA:Λάμπουν διά της απουσίας τους Μέσι και Κρίστιανο

Για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη 10ετία απουσιάζουν τα ονόματα των Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο από τις τελικές υποψηφιότητες για το βραβείο του κορυφαίου από την UEFA! Έτσι ούτε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, αλλά ούτε και ο Αργεντινός ηγέτης της Μπαρτσελόνα βρίσκονται στην τελική τριάδα που ανακοινώθηκε από την UEFA για τη διεκδίκηση της διάκρισης του καλύτερου για το 2020.

Οι τρεις που θα «μονομαχήσουν» για το βραβείο θα είναι οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Μανουέλ Νόιερ.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι οι δυο που κατέκτησαν το Champions League με την υπερηχητική Μπάγερν Μονάχου και ο Βέλγος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι που ναι μεν έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά οι «πολίτες» σταμάτησαν στα προημιτελικά.

🌠 NOMINEES: 2019/20 UEFA Men's Player of the Year 🌠



🔹 @DeBruyneKev

🔹 @lewy_official

🔹 @Manuel_Neuer



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 1 October 🏆 pic.twitter.com/AJ6qsY6gFo