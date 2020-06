Ποδόσφαιρο: Παράταση στις μεταγραφές μέχρι τις 5 Οκτωβρίου

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο ποδόσφαιρο λόγω της πανδημίας η UEFA αποφάσισε να παρατείνει τη μεταγραφική περίοδο έως τις 5 Οκτωβρίου.

Με ανακοίνωση της η UEFA, γνωστοποίησε την παράταση που δίνει στους συλλόγους για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Οπως τονίζει, η 5η Οκτωβρίου είναι η τελευταία μέρα για να δηλωθούν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που θα συμμετέχουν στους ομίλους των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.​

🔄 2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020.



As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8