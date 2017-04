Πάνω από 22 νεκρούς και 48 τραυματίες άφησε έκρηξη σε σημείο συνάντησης λεωφορείων στην περιοχή Ρασιντίν, σε προάστιο στο Χαλέπι, σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 70. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε βόμβα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Τα λεωφορεία αυτά μετέφεραν σιίτες, κατοίκους δυο χωριών, που υποστηρίζουν τη συριακή κυβέρνηση. Τα χωριά αυτά εκκενώθηκαν, στο πλαίσιο εφαρμογής συμφωνίας ανταλλαγής για την εκκένωση των σουνιτών ανταρτών και των οικογενειών τους, από δύο πόλεις που πολιορκεί ο στρατός της Συρίας, στα προάστια της Δαμασκού.



Μια καθυστέρηση, όμως, στη συμφωνία είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν μαζί και τα λεωφορεία και να χάσουν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι.

Αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί, η βόμβα άφησε πίσω της σκληρές εικόνες, καμένα αυτοκίνητα και κατεστραμμένα τοπία.

