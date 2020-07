Έχεις καυγάδες στη νέα σου σχέση; Τι μπορεί να φταίει

Και εκεί που τα έχεις ερωτευτεί όλα πάνω του και βρίσκεσαι σε έναν μόνιμο ενθουσιασμό με το πόσο μοναδικός και ευγενικός και γοητευτικός κλπ κλπ είναι, νιώθεις μια έντονη ανάγκη να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί, πιο ουσιαστικό, πιο εποικοδομητικό. Αυτά έχουν οι καινούργιες σχέσεις και πράγματι χρειάζεσαι χρόνο με τον άλλο προκειμένου να γνωριστείτε καλύτερα.

Τι συμβαίνει όμως, όταν ο χρόνος αυτός γίνεται πραγματικότητα μέσα στην οποία κρύβονται λιγότερο «ονειρεμένες» στιγμές, όπως για παράδειγμα οι μικροκαβγάδες; Welcome to the real world φίλη μου, όπου η ζωή είναι μεν γλυκιά αλλά ξεσπούν και κάπου κάπου διαφωνίες. Ασφαλώς, το ότι μαλώνετε δεν σημαίνει καθόλου πως δεν ταιριάζετε και πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι σας, όταν υπάρχει κοινή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των διαφωνιών. Όποτε ρίξε μια μάτια στους παρακάτω λόγους που εμφανίζονται συχνά καβγάδες με την καινούργια σου σχέση και μην ανησυχείς γιατί δεν είσαι η μόνη!

Η διαφορετική φιλοσοφία που ενδεχομένως να έχετε. Μπορεί στην αρχή αυτό το «διαφορετικό» να σε γοήτευσε και τελικά να σε προσέλκυσε, όμως αρκετές φορές καταλήγει στο να αισθάνεσαι ότι «δεν σε καταλαβαίνει». Το ίδιο συμβαίνει και με εσένα, για όσα σου λέει εκείνος. Μπορεί στην αρχή να ήθελες να πλησιάσεις τον διαφορετικό τρόπο ζωής που κάνει ο σύντροφός σου, όμως δεν μπορείς και να αλλάξεις ολόκληρη την δική σου κοσμοθεωρία για να τον ακολουθήσεις. Η λύση βρίσκεται κάπου στην μέση και πρέπει να είναι αποδεκτή και από τους δύο για να ανθίσει μια υγιής σχέση.

Ανασφάλεια. Είναι λογικό να αισθάνεσαι ανασφαλής αφού αυτόν τον άνθρωπο μόλις τον γνώρισες. Η ζήλεια που κρύβεται πίσω από την ανασφάλεια κάνει την εμφάνιση της, με εσένα να θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα γύρω από τον καλό σου, π.χ. ποια είναι αυτή που του κάνει συχνά like, με ποιόν ανταλλάσσει μηνύματα εκτός από εσένα, αν υπάρχουν και άλλες ενδιαφερόμενες στο γραφείο. Είναι μερικές σκέψεις που ναι μεν τις κάνεις όμως δεν μπορείς να τις εκφράσεις ακριβώς έτσι. Μια ειλικρινής συζήτηση μαζί του όμως μπορεί να σου λύσει κάθε απορία, χωρίς φωνές και υστερίες.

Η καθημερινότητα που έχετε υιοθετήσει. Σίγουρα είναι διαφορετική. Άλλα ωράρια έχεις εσύ στην δουλεία και άλλα εκείνος. Για να μην μιλήσω και για τις ώρες που πρέπει να δουλέψετε και στο σπίτι. Έπειτα εσύ πρέπει να βρεις και τις φίλες και εκείνος να πάει στο γυμναστήριο. Κάπου εδώ τα πράγματα χάνονται αφού δεν μπορείτε να βρείτε μια κοινή ώρα μέσα στην μέρα και καταλήγετε σε τσακωμό. Ο χρόνος δεν μπορεί να μοιραστεί τέλεια, στην κοινωνική και προσωπική ζωή, όμως εσύ έχεις την επιλογή με ποιον θέλεις να περάσεις χρόνο μαζί μέσα στην μέρα.

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Κύρκου

Πηγή:www.allyou.gr