Αυτά είναι τα fashion key-items του φετινού φθινοπώρου

Σε λίγο διάστημα θα μεταβούμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες εποχές του χρόνου! Η μετάβαση μεταξύ αυτών των δύο εποχών απαιτεί μοντέρνα σκέψη και την ικανότητα να συνδυάζεις άψογα την άνεση με το στιλ.

Το μεσογειακό κλίμα, με τις ζεστές μέρες και τα πιο δροσερά βράδια, δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία να επιδείξεις τις δεξιότητές σου στη μόδα. Εδώ, σου προτείνουμε 7 key items, που θα κάνουν τη μετάβαση στο φθινόπωρο, στιλιστικό παιχνιδάκι.

Τα ελαφριά σακάκια, όπως οι ζακέτες ή τα τζιν μπουφάν, γίνονται ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η τέχνη του layering: Ελαφριά σακάκια

Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει τη δύναμη του layering κατά το τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη του φθινοπώρου. Τα ελαφριά σακάκια, όπως οι ζακέτες ή τα τζιν μπουφάν, γίνονται ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας. Αυτά τα ευέλικτα κομμάτια μπορούν να φορεθούν εύκολα πάνω από καλοκαιρινά τοπ ή φορέματα για να προσφέρουν εκτός από τη σωστή ποσότητα ζεστασιάς και μια νότα διαχρονικού στυλ. Τα τζιν μπουφάν προσφέρουν μια casual πινελιά, ενώ οι ζακέτες, ιδιαίτερα σε ουδέτερους τόνους, αποπνέουν κομψότητα όταν συνδυάζονται με φορέματα και ξεχωριστά.

Φουλάρι: Το ευέλικτο αξεσουάρ

Ένα φουλάρι δεν είναι πλέον μόνο για ζεστασιά. Έχει γίνει σύμβολο στιλ και χάρης. Καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, ειδικά με τη βραδινή ψυχρούλα, ένα φουλάρι μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ζεστασιά γύρω από τον λαιμό, τους ώμους ή ακόμα και ως περιτύλιγμα για το κεφάλι. Επιλέξτε φουλάρια από ελαφριά υλικά με υφές που προσθέτουν μια πινελιά κομψότητας σε κάθε ντύσιμο. Είτε φοριούνται πάνω από μια μπλούζα είτε τυλιγμένα γύρω από ένα μπλουζάκι, τα φουλάρια είναι απαραίτητα για να αναδείξεις κάθε εμφάνιση και να την κάνεις λιγότερο βαρετή.

Ένα φουλάρι δεν είναι πλέον μόνο για ζεστασιά. Έχει γίνει σύμβολο στιλ και χάρης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ankle boots: Σε πάνε παντού

Δεν θες να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου σανδάλια και σε νιώθω, αλλά καλού κακού έχε πρόχειρο ένα ζευγάρι κομψά ankle boots για κείνα τα πρωτοβρόχια. Τα παπούτσια αυτά είναι πρακτικά, άνετα και κομψά, καθιστώντας τα το τέλειο υπόδημα για μεταβατικές εποχές. Συνδυάζονται υπέροχα με φορέματα, φούστες και παντελόνια. Προτίμησε κλασικά χρώματα όπως μαύρο, καφέ ή γκρι για να είσαι σίγουρη ότι συμπληρώνουν κάθε ντύσιμο.

Ελαφριά πουλόβερ: Αγκαλιάζοντας την ουδέτερη παλέτα

Το ελαφρά πλεκτά πουλόβερ σε ουδέτερο χρώμα είναι ένας αναδυόμενος ήρωας της μεταβατικής γκαρνταρόμπας. Μαλακό, άνετο και κομψό, ένα ουδέτερο πλεκτό πουλόβερ προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ της καλοκαιρινής φωτεινότητας και της φθινοπωρινής ζεστασιάς. Δοκίμασέ τα πάνω από καλοκαιρινά φορέματα για μια πιο παιχνιδιάρικη άποψη. Συνδύασε ένα κρεμ πουλόβερ με μια αέρινη φλοράλ φούστα για μια συνάντηση ή με τζιν για μια χαλαρή βραδινή βόλτα δίπλα στη θάλασσα.

Τα μίντι φορέματα και οι φούστες πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ καλοκαιρινής και φθινοπωρινής μόδας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μίντι φορέματα και φούστες: Τα βασικά κομμάτια όλων των εποχών

Τα μίντι φορέματα και οι φούστες πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ καλοκαιρινής και φθινοπωρινής μόδας. Με μήκος που είναι κατάλληλο για ζεστά απογεύματα και πιο δροσερά βράδια, μπορούν να φορεθούν εύκολα. Πρόσθεσε ένα ελαφρύ σακάκι ή ένα κοντό σακάκι και ένα ζευγάρι μποτάκια για να κάνεις το σύνολο κατάλληλο για φθινοπωρινές εξόδους. Μίντι φούστες σε αέρινα υφάσματα ή δομημένα σχέδια φέρνουν ποικιλομορφία στην γκαρνταρόμπα, προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες στυλ.

Καπέλα με φαρδύ γείσο: Κομψή προστασία από τον ήλιο

Ο μεσογειακός ήλιος παραμένει δυνατός στις αρχές του φθινοπώρου, καθιστώντας τα καπέλα με φαρδύ γείσο μια μοντέρνα αναγκαιότητα. Αυτά τα καπέλα όχι μόνο παρέχουν προστασία από τον ήλιο, αλλά προσθέτουν και μια κομψή πινελιά σε κάθε εμφάνιση. Είτε στολισμένα με κορδέλα είτε απλά, τα καπέλα με φαρδύ γείσο είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι που αναβαθμίζει ένα ντύσιμο, ιδανικό για μια βόλτα σε παράκτιες πόλεις ή αποδράσεις στην εξοχή.

Ανοιχτόχρωμες καμπαρντίνες: Αγκάλιασε το απροσδόκητο

Ενώ οι ηλιόλουστες μέρες είναι συνηθισμένες, ο μεσογειακός καιρός μπορεί να είναι απρόβλεπτα αεράτος ή βροχερός. Μια ελαφριά καμπαρντίνα είναι η απάντηση σε αυτές τις ιδιοτροπίες της φύσης. Ευέλικτη και διαχρονική, μια καμπαρντίνα σε ανοιχτόχρωμο ύφασμα και κλασική απόχρωση είναι ένα βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας που προσθέτει μια αίσθηση κομψότητας. Φόρεσέ την πάνω από casual ή επίσημα ρούχα για να δημιουργήσετε πρακτικές και μοντέρνες δηλώσεις.

Πηγή: allyou.gr