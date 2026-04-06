Novacinema: Καταιγισμός νέων σειρών τον Απρίλιο

Το ανανεωμένο περιεχόμενο της ΕΟΝ, προσφέρει αμέτρητες επιλογές

Novacinema: Καταιγισμός νέων σειρών τον Απρίλιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξι νέες σειρές και ένας νέος κύκλος έρχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές της Nova τον Απρίλιο στο Novacinema4!

Οι φαν των σειρών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις σειρές «The Sentinels» (ξεκίνησε 1/4 και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 22:00), «The Revenge» (ξεκίνησε από 2/4 και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:00), «American Classic» (από 7/4 και κάθε Τρίτη στις 22:00), «A Prophet» (από 11/4 και κάθε Σάββατο στις 22:00), «Under Salt Marsh» (από 17/4 και κάθε Παρασκευή στις 22:00), «Pubertat - Secrets, Lies, and Human Castle» (από 20/4 και κάθε Δευτέρα στις 22:00).

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς «Billy the Kid» θα είναι την Τετάρτη 22/4 στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα.

  • Η δραματική σειρά «Pubertat - Secrets, Lies, and Human Castle» με τους Leticia Dolera, Xavi Saez, Betsy Turnez θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 22:00 (από 20/4). Η αρμονία μιας κοινότητας διαλύεται όταν μια καταγγελία για σεξουαλική επίθεση ξεσπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι οικογένειες διχάζονται και αντιμετωπίζουν όχι μόνο την αλήθεια αλλά και τα δικά τους όρια και ευθύνες.
  • H κωμική δραματική σειρά «American Classic» με τους Kevin Kline, Jon Tenney, Laura Linney θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00 (από 7/4). Ο εξόριστος από το Μπρόντγουεϊ Ρίτσαρντ Μπιν επιστρέφει στο οικογενειακό θέατρο, προκαλώντας ελπίδα και χάος. Καθώς παλιοί έρωτες αναζωπυρώνονται και θαμμένα μυστικά αναδύονται, ο ίδιος και η πόλη μεταμορφώνονται μέσω της τέχνης.
  • American Classic
  • "American Classic" στην πλατφόρμα της EON
  • H πολεμική σειρά φαντασίας «The Sentinels» με τους Ouassini Embarek, Louis Peres, Jean-Michel Rucheton, Thibaut Evrard προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 22:00 (πρεμιέρα από 1/4). Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας βαριά τραυματισμένος στρατιώτης ονόματι Γκαμπριέλ Φερό επιλέγεται για ένα άκρως απόρρητο ερευνητικό πρόγραμμα του γαλλικού στρατού, που στοχεύει στη δημιουργία ενός εντελώς νέου τύπου μαχητή.
  • H δραματική σειρά «The Revenge» με τους Pyry Kahkonen, Matleena Juusniemi, Elias Salonen, Anna Bohm μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 22:00 (πρεμιέρα από 2/4). Είκοσι χρόνια μετά από μια οικογενειακή τραγωδία που τον άφησε επισήμως νεκρό, ο Γιέσε Χάλμε επιστρέφει με ψεύτικη ταυτότητα. Καθώς ανακαλύπτει την αλήθεια για το παρελθόν του και τη μητέρα του Λέα, αρχίζει ένα ανελέητο σχέδιο εκδίκησης.
  • Η σειρά με στοιχεία αστυνομικού θρίλερ «Under Salt Marsh» με τους Kelly Reilly, Rafe Spall, Jonathan Pryce θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 22:00 (από 17/4). Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό που στοιχειώνει μια παλιά εξαφάνιση, η Τζάκι Έλις και ο Έρικ Μπουλ ερευνούν τον θάνατο ενός αγοριού. Καθώς οι υποψίες εξαπλώνονται και μια καταιγίδα πλησιάζει, τα μυστικά της κοινότητας βγαίνουν στην επιφάνεια.
  • Under Salt Marsh
  • Under Salt Marsh με τους Kelly Reilly, Rafe Spall και Jonathan Pryce
  • Η αστυνομική δραματική σειρά «A Prophet» με τους Mamadou Sidibe, Sami Bouajila, Salim Kechiouche, Matthieu Lucci θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 22:00 (από 11/4). Σε μια σκληρή γαλλική φυλακή, ο νεαρός κρατούμενος Μαλίκ μπαίνει υπό την προστασία ενός ισχυρού εγκληματία. Όταν καταλαβαίνει πως είναι απλώς πιόνι στο παιχνίδι του, αρχίζει να χαράζει τον δικό του δρόμο προς την εξουσία.
  • Ο 3ος κύκλος της σειράς περιπέτειας – δράσης «Billy The Kid» με τους Tom Blyth, Daniel Webber, Eileen O'Higgins θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 22:00 (από 22/4). Ο Μπίλι δε Κιντ και οι Ρυθμιστές, ηττημένοι στον Πόλεμο της Κομητείας Λίνκολν, ξεκινούν μια τελευταία αποστολή εκδίκησης εναντίον των διεφθαρμένων εξουσιών του Νέου Μεξικού, μετατρέποντας έναν νεαρό παράνομο σε αμερικανικό θρύλο.

  
Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The German» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 13/4), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη  στις 21:15 μέχρι 15/4), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική), «Hal & Harper» (κάθε Παρασκευή στις 21:15), «Sweetpea» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 10/4), «Black Daisies» (κάθε Σάββατο 22:00 μέχρι 4/4) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00). 

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
