Άση Μπήλιου: Η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο σήμερα- Πανσέληνος στον Κριό στις 2/4

Με την Αφροδίτη να αλλάζει ζώδιο ξεκινά αστρολογικά η εβδομάδα ενώ στο μέσο της, τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου, έχουμε την Πανσέληνο στο ζώδιο του Κριού.

«Όντως, αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Έχουμε και αυτή την Πανσέληνο στη μέση, δηλαδή είναι ουσιαστικά το βράδυ της 1ης Απριλίου, ξημερώματα της 2ας Απριλίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι αρχίζει σιγά σιγά όλο αυτό να μας επηρεάζει. Φυσικά, περιμένουμε και μετεωρολογικά από ό,τι άκουσα, κάπως ας πούμε το φαινόμενο της Πανσελήνου», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Σήμερα, έχουμε την Αφροδίτη που περνά στο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό είναι καλό γιατί ο Ταύρος είναι το ζώδιο που κυβερνάει η Αφροδίτη. Απόψε το βράδυ θα συμβεί αυτό. Θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 24 Απριλίου και μετά θα μετακινηθεί στους Διδύμους», συμπλήρωσε.

Μπήλιου: Oι πλανήτες συγκεντρωμένοι στον Κριό - Έχει να συμβεί αυτό... από το 1821!

Όπως είπε η αστρολόγος, θα μιλήσει για τις προβλέψεις του Απριλίου μέσα στην εβδομάδα, καθώς πρόκειται για έναν «ιδιαίτερο μήνα».

«Είναι ένας μήνας που βρίσκει πάρα πολλά ουράνια σώματα να είναι στο ζώδιο του Κριού. Αυτό σκεφτείτε ότι δεν είναι μια ενέργεια που συμβαίνει κάθε μέρα, ούτε κάθε χρόνο, ούτε κάθε δεκαετία. Δηλαδή το να είναι μαζεμένα 6 -7 ουράνια σώματα σε αυτό το ζώδιο έχει να συμβεί ξέρετε από πότε; Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, από το 1821. Ήταν άλλοι οι πλανήτες. Αυτό θα είναι για ένα διάστημα μέσα στον Απρίλιο, στο ζώδιο του Κριού. Έχει κάτι επαναστατικό ο Απρίλιος», κατέληξε.

