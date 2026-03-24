MasterChef: Τα «ασύλληπτα» πιάτα και η «βόμβα» του Σωτήρη Κοντιζά

Η vegan εβδομάδα του MasterChef 10 συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Το Τεστ Δημιουργικότητας της Τρίτης έχει άρωμα Ελλάδας και μια καλεσμένη που έχει γράψει τη δική της ιστορία στον διαγωνισμό. Οι τρεις κριτές υποδέχονται στην παρέα τους την πρώτη Ελληνίδα MasterChef, Μαργαρίτα Νικολαΐδη.

Ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Γιώργος, αποκαλύπτει στη Μαργαρίτα ότι είναι η αγαπημένη του παίκτρια, με την ίδια να ανταποδίδει το κομπλιμέντο.

MasterChef: Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη καλεσμένη στο Τεστ Δημιουργικότητας

Οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη δοκιμασία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τα πιάτα τους.

«Είναι ασύλληπτα», δηλώνει με θαυμασμό ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer. Στη συνέχεια, ακούμε τον Πάνο Ιωαννίδη να σχολιάζει ότι «έχουμε δύο φανταστικά πιάτα». «Έχουμε δύο εξαιρετικές προσπάθειες, παιδιά», υπογραμμίζει με τη σειρά του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Στο τέλος του αποσπάσματος, ο σεφ Κοντιζάς ρίχνει τη «βόμβα»: «Πάρτε τον χρόνο σας να μας πείτε ποιος θα είναι ο νέος σας αρχηγός», λέει, προδίδοντας ότι θα υπάρξει νέος αρχηγός.

