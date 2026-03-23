MasterChef: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box και είναι ασφαλής

Ξεκίνησε με το «δεξί» τη vegan εβδομάδα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box με σκορ 5-4.
  • Ο Τάσος και ο Μιχάλης παρουσίασαν πιάτα με θετικά σχόλια από τους κριτές.
  • Η νίκη εξασφαλίζει ασφάλεια για όλα τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας.
  • Ο Μιχάλης αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μελιτζάνα στο πιάτο του, που επηρέασε την απόδοσή του.
  • Ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη προσπάθειας από κάποιους συμπαίκτες του.

Ο Τάσος και ο Μιχάλης παρουσίασαν τα πιάτα τους μπροστά στους κριτές, με το σκορ να είναι 5-4 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η νίκη θα πήγαινε στην μπριγάδα της οποίας το μέλος θα είχε την καλύτερη προσπάθεια της ημέρας, κερδίζοντας τα 1.000 ευρώ.  

MasterChef: Η καθοριστική μονομαχία Τάσου - Μιχάλη

Το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς οι διαγωνιζόμενοι άκουσαν, ως επί το πλείστον, θετικά σχόλια για τις προσπάθειές τους.

«Έχουμε δύο πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Δύο πάρα πολύ καλούς μάγειρες. Δύο μάγειρες που πρωταγωνιστούν στον φετινό κύκλο του MasterChef», τόνισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Στη συνέχεια, ο κριτής του MasterChef ανακοίνωσε ότι ο πόντος πηγαίνει στον Τάσο και στην κόκκινη μπριγάδα, η οποία παίρνει τη νίκη στο vegan Mystery Box και ξεκινά με το «δεξί» την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, όλα τα μέλη της είναι ασφαλή. Αντίθετα, από τη μπλε μπριγάδα κινδυνεύουν όλοι, πλην του αρχηγού.

MasterChef: Με αυτό το πιάτο ο Τάσος χάρισε τη νίκη στην μπριγάδα του!

Ο Μιχάλης δεν είχε ψήσει επαρκώς τη μελιτζάνα και πλήρωσε το τίμημα: «Δεν είχα κάποια άλλη αστοχία στο πιάτο, ίσα-ίσα που όλοι απόρησαν πώς έκανα τη μπεσαμέλ από τη σελινόριζα. Δηλαδή, είχα βάλει το κάτι παραπάνω τεχνικά στο πιάτο, αλλά μας πρόδωσε η ρουφιάνα η μελιτζάνα», σχολίασε.

Ο ηγέτης των «μπλε» αισθάνεται απογοητευμένος, ενώ πιστεύει ότι κάποιοι συμπαίκτες του δεν προσπαθούν αρκετά. «Αυτό που με στεναχώρησε ήταν ότι εγώ δίνω το 100% για να κερδίσω και να κερδίσει η μπλε μπριγάδα και δε θεωρώ ότι το δίνουν όλοι το 100%. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Δε γίνεται ένας παίκτης να φέρει τη νίκη, πρέπει όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά στο cue του.

