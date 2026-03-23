Ώρα για συνοικέσια στο MasterChef: «Η μητέρα μου με πιέζει να παντρευτώ!»

Η πιο… ξεκαρδιστική στιγμή στο MasterChef

Μία νέα δημιουργική ξεκινά στο MasterChef γεμάτη μαγειρικές προκλήσεις, αρώματα,  γεύσεις, αλλά και γραφεία συνοικεσίων.
Όχι, δε διαβάσατε λάθος! Ναι συνοικέσια! 

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου, Δευτέρα 23 Μαρτίου, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@star είδαμε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επιστρατεύει το χιούμορ του και να μιλά για αστεία αγγελία σε γραφείο συνοικεσίων.

Ο Δημητριάδης αποκαλύπτει τα προσωπικά του στον πάγκο του MasterChef

Αποδέκτης; Ο Γιώργος Δημητριάδης. Ο σεφ πλησιάζει στον πάγκο ενώ εκείνος μαγειρεύει και τον ρωτά: «Να ακούσω τι θα έγραφε η αγγελία για τον Γιώργο Δημητριάδη σε ένα γραφείο συνοικεσίων».

Ο νεαρός μάγειρας περιγράφει τον εαυτό του ως εξής: «Νεαρός με μερικές γνώσεις μαγειρικής, αναζητεί το άλλο του ήμισυ».

Ο ίδιος σχολιάζει λίγα λεπτά αργότερα στο cue του  με ειλικρίνεια και χιούμορ: «Η μητέρα μου πιέζει πάρα πολύ να παντρευτώ. Μου λέει: “πότε θα φέρεις μια γυναίκα να παντρευτείς; Πότε θα κάνεις εγγονάκια;” Και εγώ λέω: τι εγγονάκια μαμά;»

Ο διαγωνιζόμενος τονίζει ότι ψάχνει μια γυναίκα που αγαπά τη μαγειρική, τα σκυλάκια και το χιούμορ, και, φυσικά να μην ξεχνάμε τη συμμετοχή του στον αγαπημένο διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

Η πιο… ξεκαρδιστική στιγμή στο MasterChef: Αγγελία συνοικεσίων για τον Δημητριάδη!

Με λίγα λόγια, ο Γιώργος Δημητριάδης παραμένει γοητευτικός, ταλαντούχος στην κουζίνα και… ανοιχτός στην αγάπη αρκεί να βρεθεί η γυναίκα που θα αντέξει και τις ερωτήσεις της μαμάς του για εγγονάκια!

Μέχρι τότε ας τον απολαύσουμε στον πάγκο της κουζίνας του MasterChef με τα πιάτα που ετοιμάζει για τους τρεις αγαπητούς κριτές και σεφ.


