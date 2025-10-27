Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Απουσίαζε από την εκπομπή Happy Day σήμερα ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος είχε χθες την ονομαστική του εορτή.

Προσωρινά τη θέση του για σήμερα ανέλαβει ο Χάρης Λεμπιδάκης.

«Ο Δημήτρης, επειδή μπορεί να φανεί ότι λείπει επειδή έχει τη γιορτή του ή λόγω τριημέρου, αύριο που είναι η αργία θα είναι εδώ που θα είμαστε και πάλι ζωντανά. Είχε κάτι ραντεβού με υπηρεσίες εκτός Αθηνών που έπρεπε να γίνουν σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα; Σήμερα, που είναι όλα ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε τον κόσμο που του ευχήθηκε για τη γιορτή του, με μια ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται στη Θηριόπετρα Πέλλας.

«Καλημέρα! Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, την πόλη μου...και σε μένα! Σας ευχαριστώ για τις ευχές που έρχονται μαζικά από χθες. Πολύ σας ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του carousel των φωτογραφιών που δημοσίευσε, οι οποίες περιλάμβαναν στιγμιότυπα από το εσωτερικό του σπιτιού του.