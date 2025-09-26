GNTM: Ο Nick «εκνεύρισε» τους κριτές!

Ο Nick είναι 30 ετών και στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ, περπατώντας σε διεθνείς πασαρέλες και συνεργαζόμενος με μεγάλους πελάτες, όπως η Ray-Ban. Τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει το modeling στην άκρη για να δώσει έμφαση στη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τον διαλογισμό.

«Χαμελέοντας» με άγχος για τις κριτικές επιτροπές

Ο ίδιος δηλώνει χαμελέοντας, αλλά παραδέχτηκε πως αισθάνεται αγχωμένος όταν βρίσκεται μπροστά σε κριτικές επιτροπές. Μάλιστα, μόλις τον είδε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολίασε ότι της θύμισε τον διάσημο Jeremy Meeks, τον κατάδικο που έγινε μοντέλο.

Παρά την εμπειρία του στις πασαρέλες, ο Nick δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός απέναντι στους κριτές. Ωστόσο, η εικόνα του και η πορεία του στον χώρο έπεισαν την επιτροπή να του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει.

Με πέντε «ναι», ο Nick πέρασε στην επόμενη φάση του GNTM. Οι κριτές, όμως, του τόνισαν ότι για να προχωρήσει πρέπει να μάθει να πουλάει καλύτερα τον εαυτό του και να πιστέψει περισσότερο στις δυνατότητές του.