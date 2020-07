Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Το πρώτο μήνυμα μετά την τηλεοπτική της επιστροφή

🧿💙Εσείς που είστε πάντα πλάι μου θα μαθαίνετε πρώτοι από εμένα ολα τα νέα. Ενας νέος κύκλος ανοίγει μέσα στην καρδιά του σπιτιού,στην κουζίνα μου. Εκεί που χτυπάει και η δική μου καρδιά💙 Παρέα θα μαγειρεύουμε μαζί κάθε μέρα και θα μοιραζόμαστε φανταστικές συνταγές και τα μυστικά της κουζίνας που απλόχερα μοιράζομαι μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω όσο μου το ζητάτε. Όμως τώρα είναι «Ώρα για φαγητό» Έρχεται στο @skaitv.gr και ανυπομονώ 🧿💙 #OraGiaFagito #skai #argirobarbarigou #comingsoon #keepcooking

