Πέντε λόγοι που θα σε κάνουν να βάλεις αμέσως το περπάτημα στη ζωή σου

Αν σου λέγαμε ότι μισή ώρα την ημέρα αρκεί για να αποφορτιστείς, να χάσεις τα περιττά κιλά που σε ταλαιπωρούν και να συνεχίσεις το απόγευμα σου με χαμόγελο, θα ξεκινούσες το περπάτημα; Αν όχι, έχουμε ακόμη 5 λόγους για να σε πείσουμε.

1. Just Walk και δες την κοιλιά σου να γίνεται επίπεδη

Θυμάσαι εκείνο το σορτσάκι που αγόρασες πέρσι, δεν πρόλαβες να το φορέσεις και φέτος δεν εφαρμόζει και τόσο καλά στη μέση σου; Προχώρα μπροστά, περπάτησε για μισή ώρα και επίτρεψε στον οργανισμό σου να ενεργοποιήσει όλες εκείνες τις ουσίες που ενεργοποιούν το μεταβολισμό και μειώνουν το κοιλιακό λίπος.

2. Περπάτημα, the detox way

Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν προσφέρει και πολλά στον οργανισμό σου, όμως, μερικά βήματα στο μεγάλο Περίπατο της πόλης ισοδυναμούν με τα καλύτερα steps για αποτοξίνωση του οργανισμού. Το οξυγόνο απελευθερώνεται στους πνεύμονες σου και οι τοξίνες δεν έχουν πια το χώρο που χρειάζονται, για να κατασκηνώσουν μέσα σου. Αποβάλλονται και εσύ αισθάνεσαι γεμάτη από ενέργεια και υγιής. Και είσαι.

3. Πόδια που περπατούν, γυμνάζονται

Αν όσο περπατάς, μεταφέρεις το βάρος του σώματος στις γάμπες σου, τότε ετοιμάσου να δεις το συγκεκριμένο σημείο ιδιαίτερο καλλίγραμμο και γυμνασμένο. Το μυστικό βρίσκεται στην ένταση που προσθέτεις στο βηματισμό σου. Πρόσεχε, όμως, μην το παρακάνεις. Γιατί, υπερβολές σημαίνει μικροτραυματισμούς, που καθόλου δεν τους θες.

4. Και η πέψη βρήκε το σύμμαχο της.

Μήπως μερικές ημέρες αισθάνεσαι ένα αδικαιολόγητο φούσκωμα, ενώ μεγαλύτερη μερίδα δεν έχεις καταναλώσει; Μην το σκέφτεσαι πολύ. Φόρεσε τα αγαπημένα σου sneakers, το κολάν που σου αρέσει και ξεκίνα να περπατάς με πυξίδα το άγνωστο. Η λειτουργία του πεπτικού συστήματος θα ομαλοποιηθεί και η χαρά στο πρόσωπο σου ξανά θα σχηματιστεί.

5. Ανακουφίζει από πόνους.

Επέστρεψες στο γυμναστήριο, σήκωσες αρκετά βάρη και η μέση σου καταπονήθηκε. Been there, done that – και όχι μόνο μία φορά. Σύμφωνα με τους fitness experts, η καλύτερη αποθεραπεία βρίσκεται στο αργό περπάτημα και σε καμία περίπτωση στο τρέξιμο.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy