Όλοι περιμένουμε τους Prodigy στο Release Athens 2025

Η επιστροφή των Prodigy στο Glastonbury μετά από 16 χρόνια αποδείχθηκε σαρωτική. Το βράδυ της Κυριακής, οι βετεράνοι της ηλεκτρονικής μουσικής έκλεισαν το φεστιβάλ με μια εκρηκτική εμφάνιση στο Other Stage που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όλων των Παρευρισκομένων.

«Αυτή είναι η τέταρτη φορά που παίζουμε στο Glastonbury. Θα ήταν η πέμπτη, αλλά πριν έξι χρόνια χάσαμε τον αδελφό μας», ανακοίνωσε συγκινημένος ο Maxim από τη σκηνή. Ολόκληρη η εμφάνιση ήταν αφιερωμένη στον Keith Flint, τον εμβληματικό frontman που έφυγε από τη ζωή το 2019, και η ενέργεια που έβγαλαν οι Liam Howlett και Maxim μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα) ήταν εκρηκτικοί.

Το Voodoo People άνοιξε καταιγιστικά το σετ, και από εκεί και πέρα οι χιλιάδες οπαδοί τους απλά δεν πήραν ανάσα. Μπροστά σε ένα κοινό με μεγάλο ηλικιακό εύρος, από τους rave γονείς που ξαναζούν τα ένδοξα χρόνια της νιότης τους μέχρι τους νέους που ανακαλύπτουν την ίδια μαγεία των εκρηκτικών anthems των Prodigy όπως οι προηγούμενες γενιές, όλοι εκφράζονται με διθυραμβικά λόγια.

Οι κριτικές μιλούν για «ανεπανάληπτο show», με τους fans τους να σχολιάζουν ότι «δεν μπορείς να φανταστείς την ενέργεια που βγάζουν». Η παρουσία τους στο εμβληματικό βρετανικό φεστιβάλ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά γιατί παραμένουν στην πρώτη γραμμή της ηλεκτρονικής σκηνής τόσα χρόνια.

Μάλιστα, το φεστιβάλ τίμησε τη μνήμη του Keith Flint με ένα tribute στο Carhenge, υπογραμμίζοντας τη διαρκή επίδρασή του στον μουσικό κόσμο.

Αυτή η συγκινητική και δυναμική επιστροφή στο Glastonbury έρχεται την κατάλληλη στιγμή: αυτή την Παρασκευή, 4 Ιουλίου, οι Prodigy θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens 2025 στην Πλατεία Νερού, σε μια βραδιά που υπόσχεται να είναι εξίσου εκρηκτική. Μαζί τους, θα βρίσκονται άλλωστε δύο ακόμα συναρπαστικά συγκροτήματα. Οι Αυστραλοί Pendulum που έχουν αφήσει κι αυτοί εποχή στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής και το πιο «καυτό» όνομα της βρετανικής σκηνής σήμερα, οι Bob Vylan.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Pendulum την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Αυστραλοί πρωτοπόροι του drum 'n' bass μαζί με την live μπάντα τους θα είναι οι very special guests των The Prodigy σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη χορό και αδρεναλίνη. Την ημέρα θα ανοίξει το ντουέτο των Bob Vylan, μια από τις πιο αιχμηρές μπάντες της δεκαετίας που διανύουμε, στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

