ACTORS Live: Eπιστρέφουν με τον ξεσηκωτικό post-punk ήχο τους!

Οι Καναδοί ACTORS επιστρέφουν στην Αθήνα με τον ξεσηκωτικό post-punk ήχο τους Ζωντανά στο Gazarte την 1η Φεβρουαρίου, μαζί με τη μελαγχολική ποπ των Sacred Skin από τος Λος Άντζελες που επισκέπτονται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μετά τη θριαμβευτική τους παρουσία στο Death Disco Open Air Fest 2023 ήταν λαϊκή απαίτηση η επιστροφή τους σε ελληνικό έδαφος να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ήταν μια από τις μπάντες που αν και αναγκάστηκαν να παίξουν κάτω από τον αδυσώπητο ήλιο του καλοκαιριού και τον ανυπόφορο καύσωνα των 44 βαθμών, κατάφεραν με το ρυθμικό, catchy και εξωστρεφές post-punk τους να ξεσηκώσουν το κοινό και να αποκτήσουν πολλούς καινούργιους φίλους σε αυτή τη πρώτη τους παρουσία στην Αθήνα.



Το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου λοιπόν, οι αγαπημένοι μας Actors, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τρία εξαιρετικά singles προπομπούς του καινούργιου τους άλμπουμ, θα είναι στο Gazarte Ground Stage για τη πρώτη τους headline εμφάνιση στα μέρη μας.

Οι ACTORS ξεκίνησαν τη πορεία τους κυκλοφορώντας μια σειρά από singles ξεκινώντας με το "Post Traumatic Love" το 2012. Έξι ολόκληρα χρόνια μετά, η τετράδα υπό την ηγεσία του Τζέισον Κόρμπετ υπέγραψε με την Artoffact Records που εδρεύει στο Τορόντο και αμέσως κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της, It Will Come to You, που έγινε γρήγορα ένας από τα best selling albums της δισκογραφικής. Ακολούθησε η δεύτερη LP κυκλοφορία τους «Acts of Worship» το 2021 και στα τέλη του 2020, οι ACTORS ανακοίνωσαν ένα νέο σινγκλ, «Love U More», με τον βραβευμένο με Juno σκηνοθέτη Peter Ricq να σκηνοθετεί το βίντεο που το συνοδεύει.

Τραγούδια όπως τα "L'appel du Vide", "Slaves", "Face Meets Glass" και "Bury Me" είναι τραγούδια που λάμπουν μέσω της παραγωγής του Corbett: παραμορφωμένα beats που συνοδεύονται από ζεστά synth layers και ουσιαστικές κιθαριστικές παρεμβολές, και μπάσο / ντραμς που προστίθενται από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Ο Κόρμπετ γράφει, παράγει, μιξάρει και κάνει master σε όλη τη μουσική των Actors στο δικό του στούντιο στο Βανκούβερ, το Jacknife Sound και κατονομάζει τον Ντέιβιντ Μπάουι ως τη θεμελιώδη επιρροή του. Η μουσική τους με μια πρώτη ακρόαση βασίζεται στο post-punk αν και οι ίδιοι, μαζί με μπάντες όπως οι The Soft Moon, έχουν ουσιαστικά επαναπροσδιορίσει τον ήχο και τον έχουν κάνει να ακούγεται πιο επίκαιρος από ποτέ.



Οι ACTORS πέρασαν τα τελευταία χρόνια περιοδεύοντας στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, ενώ συμμετείχαν σε πολλά από τα πιο αγαπημένα φεστιβάλ, όπως το Amphifest, Wave-Gotik-Treffen, Cold Waves, Substance, Death Disco Open Air Festival, Verboden και πολλά άλλα.

Special Guests: SACRED SKIN

Μαζί με τους ACTORS θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Αθήνα οι Sacred Skin από το Λος Άντζελες. Το πρώτο τους single (Colder) κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021 και έκλεψε τις καρδιές των απανταχού σκοτεινών ψυχών με τους μελαγχολικούς του τόνους και την άρτια pop αισθητική του. Τα επόμενα singles που κυκλοφόρησαν το 2021 (Eyes Closed and Far Away) τους οδήγησαν σε πρώιμες ζωντανές εμφανίσεις στο LA’s Substance Festival και στο διάσημο Hollywood Palladium.



Η διαδοχή των σινγκλ και των ζωντανών εμφανίσεών τους οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου τους LP, The Decline of Pleasure τον Μάιο του 2022. Με τις ονειρικές new wave συνθέσεις και τα γεμάτα ένταση και πάθος φωνητικά του DaMert το άλμπουμ ξεχώρισε εύκολα από τις αντίστοιχες κυκλοφορίες της εποχής. Το δεύτερο LP τους Born on Fire κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024 και ήδη θεωρείτε μια από τις σημαντικότερες new wave κυκλοφορίες της χρονιάς.

Ο ήχος και οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι ένα μοναδικό time travel στις ένδοξες στιγμές της synth pop / new wave των 80's που εκφράστηκε με μπάντες σαν τους Human League, Tears for Fears κλπ. Αν - όπως κι εμάς - σε γοητεύει ακόμα αυτή η περίοδος, μην τους χάσεις για κανένα λόγο.



* Εισιτήρια προπωλούνται στο δίκτυο της more.com

