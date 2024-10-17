Ποια μέρα η είσοδος στα σινεμά θα είναι 2 ευρώ;

Η «Γιορτή του Σινεμά» θα γιορταστεί για τρίτη συνεχή χρονιά, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και οι λάτρεις του σινεμά θα μπορούν να πάνε σινεμά με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.
Οι ταινίες που θα προβληθούν θα είναι οι:
THE SUBSTANCE, Το Ατίθασο Ρομπότ (The Wild Robot), TRANSFORMERS ONE – Official Trailer 2, VENOM: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ (Venom: The Last Dance), ANORA, ΓΑΤΟΣ ΔΕΚΑΨΥΧΟΣ, ΔΑΧΟΜΕΗ (DAHOMEY), Εγώ ο Απαισιότατος 4 (Despicable Me 4), ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (WE LIVE IN TIME), Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΥ MY SUNSHINE, ΚΡΑΥΓΗ ΣΙΩΠΗΣ (SPEAK NO EVIL), OZI: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΟΖΙ: VOICE OF THE FOREST), ΣΚΑΘΑΡΟΖΟΥΜΗΣ ΣΚΑΘΑΡΟΖΟΥΜΗΣ (BEETLEJUICE BEETLEJUICE), ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -BRIEF HISTORY OF A FAMILY TRL, ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (Inside Out 2), ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (Inside Out 2), ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ (It Ends With Us), ΜΑΥΡΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ (CANARY BLACK), ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΛΑΡΙ (CELLAR DOOR), ΦΟΒΑΜΑΙ (Afraid).
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.