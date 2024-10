Ποια μέρα η είσοδος στα σινεμά θα είναι 2 ευρώ;

Η «Γιορτή του Σινεμά» θα γιορταστεί για τρίτη συνεχή χρονιά, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και οι λάτρεις του σινεμά θα μπορούν να πάνε σινεμά με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν θα είναι οι:

THE SUBSTANCE, Το Ατίθασο Ρομπότ (The Wild Robot), TRANSFORMERS ONE – Official Trailer 2, VENOM: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ (Venom: The Last Dance), ANORA, ΓΑΤΟΣ ΔΕΚΑΨΥΧΟΣ, ΔΑΧΟΜΕΗ (DAHOMEY), Εγώ ο Απαισιότατος 4 (Despicable Me 4), ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (WE LIVE IN TIME), Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΥ MY SUNSHINE, ΚΡΑΥΓΗ ΣΙΩΠΗΣ (SPEAK NO EVIL), OZI: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΟΖΙ: VOICE OF THE FOREST), ΣΚΑΘΑΡΟΖΟΥΜΗΣ ΣΚΑΘΑΡΟΖΟΥΜΗΣ (BEETLEJUICE BEETLEJUICE), ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -BRIEF HISTORY OF A FAMILY TRL, ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (Inside Out 2), ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (Inside Out 2), ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ (It Ends With Us), ΜΑΥΡΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ (CANARY BLACK), ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΛΑΡΙ (CELLAR DOOR), ΦΟΒΑΜΑΙ (Afraid).





