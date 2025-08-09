Φωτιά Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα στο χωριό Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας

Διάσπαρτες εστίες και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Το μέτωπο της φωτιάς στην Ηλεία/ βίντεο ΟΡΕΝ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τιτάνια μάχη δόθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς στην Ηλεία, που ξέσπασε στη χωριό Χελιδόνι, χθες το απόγευμα.

Το μέτωπο βρίσκεται μεταξύ Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, με την εικόνα να είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχουν αναζωπυρώσεις, γι’ αυτό και επί ποδός βρίσκονται 110 πυροσβέστες με 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. 

Το χωριό Ηράκλεια δοκιμάστηκε χθες τη νύχτα, όπου κάηκε και μια αγροικία. Οι κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ευτυχώς οι φλόγες δεν πέρασαν μέσα από το χωριό αλλά πίσω από αυτό κι έτσι δεν υπήρξαν ζημιές σε σπίτια. 

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Φωτιά Ηλεία: Οι εστίες στα χωριά της Αρχαίας Ολυμπίας

Χελιδόνι: Mε εγκαύματα 35χρονος κτηνοτρόφος

Ένας 35χρονος κτηνοτρόφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν στη θέση Χελιδόνι, προσπάθησε να σώσει τα ζώα του κι εγκλωβίστηκε σε ένα σημείο, κοντά στο γήπεδο της περιοχής.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο, όπου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ. Ωστόσο, τελικά κατάφερε η πυροσβεστική να τον εντοπίσει και να τον απεγκλωβίσει. Ο άνδρας έχει εγκαύματα στην πλάτη και τα χέρια του.

Επίσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδη Παναγιωτόπουλο, ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.

«Ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά», επισήμανε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

