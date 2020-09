8ο Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανακυκλώσιμου Θεάτρου στον Τεχνοχώρο Fabrica

Το 8th Handmade & Recycled Theater Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ στην ιστορική γειτονιά του Κεραμεικού, επιστρέφει για όγδοη συνεχόμενη χρονιά!

Η Ιδέα

Γιατί χειροποίητο και ανακυκλώσιμο; «Αυτό που με κόπο κάναμε, του δώσαμε έναν τίτλο». Κεντρικός άξονας του Handmade and Recycled Theater Festival είναι η ιδέα του χειροποίητου και του ανακυκλώσιμου. Το όνομα και ο χαρακτήρας του Φεστιβάλ προέκυψαν από την ταυτότητα της ομάδας. Δεν πρόκειται λοιπόν για την επιλογή ενός τίτλου, αλλά για μια ανάγκη, έναν τρόπο ζωής που μετενσαρκώνεται σε καλλιτεχνικό όραμα. Ένα φεστιβάλ με καλλιτέχνες που αυτό-οργανώνονται, δημιουργούν μαζί, αναλαμβάνοντας ο καθένας διαφορετικούς ρόλους για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα.

Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε, με τον χώρο του πολιτισμού να πλήττεται και τους καλλιτέχνες να καλούνται να βρουν τρόπους για να συνεχίσουν να δημιουργούν, η ιδέα του Φεστιβάλ εμπνέεται από έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες που θέλουν να πάρουν την τέχνη στα χέρια τους, να αναδείξουμε τις DIY δημιουργίες και να αναπτύξουμε ένα δίκτυο καλλιτεχνών που έχουν κοινό τρόπο σκέψης, αντίληψης και δημιουργίας. Καλούμε, λοιπόν, όλους εσάς να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας και να συν-διοργανώσουμε ένα διαφορετικό Φεστιβάλ Χειροποίητου & Ανακυκλώσιμου Θεάτρου!

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει πολλές και διαφορετικές μορφές έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας:

Πρόζα, μουσικό θέατρο, performance, music performance, site specific performance, σωματικό θέατρο, θέατρο δρόμου, παιδικό θέατρο, αυτοσχεδιασμό, standup comedy, bar theater, αφήγηση, θεατρικό αναλόγιο, σύγχρονο χορό, χοροθέατρο, jazz dance, συναυλίες, dj sets, μουσικές, προβολές ταινιών, μικρού μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ, ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, αρχιτεκτονικό σχέδιο , installations, παρουσίαση βιβλίου, ανάγνωση βιβλίου, προβολές video art, site specific art, video performance, τσίρκο, ακροβατικά, aerial Skills, ζογκλέρ, κλόουν, κόσμημα, μάσκα, κούκλα, ένδυμα, DIY Κατασκευές, workshop, δημιουργική απασχόληση παιδιών, σεμινάρια, διαλέξεις.

Στο φετινό φεστιβάλ οι χώροι και ο τρόπος λειτουργίας θα διαφοροποιηθούν από τις προηγούμενες χρονιές, και θα διαμορφωθούν – καθοριστούν σε συνάρτηση με τους κανόνες και τα μέτρα προστασίας που προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Πέμπτη 24/09

19:00 Πάρτυ Έναρξης 8ου Hrtfest [Live Graffity, Fabrica Events show, Handmade creations Lottery]

Μια βραδιά έκπληξη στην πολύχρωμη αυλή του Τεχνοχώρου Φάμπρικα πάντα με την πιο funky μουσική και δροσερά κοκτέιλ

Εγκαίνια εικαστικών εκθέσεων

“Reborn” - Στέλλα Διπλαχείλη

“Pulpstruct” – Μανωλία Κοκολογιάννη/Paul Goodman

“Ζευγάρια στους 10 κόσμους” – Σιλβάνα Σάρτι

“Digital portraits” – Χριστίνα Γκουμουριάν

“State of War” – Άρης Μπεόζος

“Ξύλινα σχήματα ζώων” – Ricardo Di Lauro

“Χάος” – Έλβις Σαντζάκου

Χειροτέχνες

Dot.I – Γιώτα Έλληνα / Ζωγραφική σε ύφασμα

Chryssalendra – Αλεξάνδρα Σπανού & Χρυσή Πετρουλάκη / Χειροποίητα macramé κοσμήματα

Pocket Clay Jewelerry – Μελίνα Κόφφα / Χειροποίητα κοσμήματα από πηλό

Artastic abstract by ctefu – Στεφανία Ιωαννίδου / Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Παρασκευή 25/09

18:00-20:00 «Αρχές παρουσίας του Ηθοποιού», Οι συμμετέχοντες κ οι συμμετέχουσες θα δουλέψουν πάνω στις αρχές παρουσίασης του ηθοποιού όπως αυτές εφαρμόζονται στο Ανθρωπολογικό Θέατρο. Σεμινάριο με τον Αντώνη Διαμαντή και την ομάδα Όμμα Στούντιο

20:30-22:30 «The Conquest of Difference», Προβολή ντοκιμαντέρ του Θεάτρου Οντίν από την ομάδα Όμμα Στούντιο

22:30-24:00 Dj Set

Σάββατο 26/09

10:00-13:00 «Αρχές παρουσίας του Ηθοποιού», Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα δουλέψουν πάνω στις αρχές παρουσίασης του ηθοποιού όπως αυτές εφαρμόζονται στο Ανθρωπολογικό Θέατρο. Σεμινάριο με τον Αντώνη Διαμαντή και την ομάδα Όμμα Στούντιο

13:30-15:00 «Aikido» Άσκηση για το σώμα και καλλιέργεια για το πνεύμα, μάθημα-παρουσίαση με τον Μάκη Κοσμίδη και το Aikido Center

15:30-16:30 «Χορευτικά ταξίδια», Εργαστήριο δημιουργικού παιχνιδιού και αυτοσχεδιασμού για μικρούς και μεγάλους, με την ομάδα A(r)CT

17:00-20:00 «Clown Playground Impro Rehearsal», ανοιχτή πρόβα για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην παράσταση Clown playground Impro

20:30-21:15 «Ασκητική» παράσταση /έρευνα με θέμα: «Η Σχέση της Τελετουργίας με το Θέατρο» Σύλληψη - Σύνθεση κειμένου - Σκηνοθεσία - Εικαστικότητα Χώρου: Αντώνης Διαμαντής, ομάδα Όμμα Στούντιο

Κυριακή 27/09

12:00-14:00 «Zero Waste» Περιπατητικό Εργαστήριο σχετικά με το zero waste και τα οικολογικά εικαστικά, με τον Νίκο Μάλαμα

15:00-17:00 «ShenDao-Qigong / Fabrica Lab», Εργαστήριο ShenDao-Qigong με τον Αιμίλιο Ιταλικό

17:30-19:00 «Ram Yoga / Fabrica Lab», Νέος κύκλος μαθημάτων Ram Yoga στο Fabrica Lab του Τεχνοχώρου Φάμπρικα. Μια προσωπική συνάντηση με την αναπνοή, το σώμα και τον νου, με την Giòvanna Michaliadi Sarti

20:00-21:30 «Clown playground Impro», Μετά από λίγο χρόνο μη σκέψης, οι κλόουν αποφάσισαν τον αυτοσχεδιασμό! Ο θεατρικός κλόουν βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό γιατί έτσι εμπνέεται και δημιουργεί με οτι συμβαίνει γύρω του. Παίζει και απολαμβάνει τη μοναδικότητα του, και με αυτά επιβιώνει στη

Σκηνή. Από την ομάδα Maybe A Company

Δευτέρα 28/09

16:30-18:00 «Τάι Τσι και Θέατρο», Μια ευκαιρία για το σώμα να μάθει - να πάρει θέση, να βρει το μέτρο, και να έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση - κρατώντας το νου σε γαλήνη, με την Μαρία Ρήγα

18:30-20:30 «HoopDance – Μάθημα Χορού με Hula Hoop / Fabrica Lab» Για όσους και όσες τους αρέσει ο χορός, τα ακροβατικά, τα ζογκλερικά ή και τα τρία, το Hoopdance είναι ο ιδανικός συνδυασμός αυτών σε ένα μάθημα, με την Giòvanna Michaliadi Sarti

20:30-21:30 «Το Sabar bar παει Μεταξουργειο» Διαδραστική παρουσίαση του Sabar Bar, μιας δράσης στα πλαίσια του Co-thens, προγράμματος ένταξης προσφύγων Curing the limbo του Δήμου Αθηναίων, στην οποία συμπράτουν οι ομάδες Όχι Παίζουμε και Fabrica Athens

Τρίτη 29/09

17:30-19:30 «Ξυλοπόδαρα / Fabrica Lab» Ένα εργαστήριο για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη τέχνη του Stiltwalking και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους πάνω στα ξυλοπόδαρα, με τον Φάνη Κατέχο.

20:00-21:30 «Πολεμικές Τέχνες και Θέατρο», Ένα εργαστήριο που συνδυάζει το Θέατρο και της πολεμικές τέχνες, με την Γρηγορία Πετροπούλου.

21:00-22:00 «1ος χρόνος DARE DANCE DIGITALIZE The 3D project», Εκδήλωση που περιλαμβάνει προβολή του video της παράστασης του DARE DANCE DIGITALIZE The 3D project στην Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής τον Ιούνιο του 2019 και σύντομες ομιλίες για τους σκοπούς και το όραμα του DARE DANCE DIGITALIZE The 3D project.

Τετάρτη 30/09

16:00-18:00 «Σύγχρονος Ακροβατικός Χορός / Fabrica Lab», Στόχος του μαθήματος είναι να βρούμε τη μηχανική κάθε κίνησης και τις πιθανές εναλλαγές της, να παίξουμε τα όρια μιας τρισδιάστατης κίνησης στο χώρο και να αναπτύξουμε ένα χορογραφικά πολύπλοκο αποτέλεσμα που θα προκύψει μέσα από απλούστερα κινητικά υλικά, με την Νατάσσα Αραμπατζή.

18:30-20:0000 «Ram Yoga / Fabrica Lab», Νέος κύκλος μαθημάτων Ram Yoga στο Fabrica Lab του Τεχνοχώρου Φάμπρικα. Μία προσωπική συνάντηση με την αναπνοή, το σώμα και τον νου, με την Giòvanna Michaliadi Sarti.

20:30-22:30 «Τι είναι το Erasmus+», Μια ομιλία για το Erasmus+ όπως για παράδειγμα τα Youth Exchanges, Training Courses, ESC, Σεμινάρια κ.α., με την Αντριάνα Μαλτεζεάνου.

Πέμπτη 01/10

18:00-19:30 «Συνάντηση Suzuki Training / Fabrica Lab», Σκοπός των συναντήσεων είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου και χρόνου, όπου καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Μέθοδο Suzuki για Ηθοποιούς και να προπονηθούν παρέα, στηριζόμενοι στις τεχνικές της, με την Giòvanna Michaliadi Sarti.

20:00-21:30 «Σονόρχ της Τζένη Δάγλα», Παρουσίαση του βιβλίου Σονόρχ της Τζένης Δάγλα ένα πειραματικό κείμενο, καρπός δουλειάς 10 χρόνων, από την ίδια την συγγραφέα.

Παρασκευή 02/10

16:30-19:00 «Θέατρο της Έρευνας / Fabrica Lab», Ο Φάνης Κατέχος, ιδρυτικό μέλος της Fabrica Athens, εμπνευστής και κύριος εισηγητής της σύγχρονης θεατρικής μεθόδου «Θέατρο της Έρευνας», μοιράζεται για ακόμη μια χρονιά εντατικά τα ευρήματα της προσωπικής τού θεατρικής έρευνας, εργαστήριο με τον Φάνη Κατέχο.

20:30-22:30 «Προβολές Ταινιών», Προβολές ταινιών μικρού και μεσαίου μήκους από την ομάδα της Fabrica Athens και ανεξάρτητους δημιουργούς.

Σάββατο 03/10

11:00-13:00 «Αφυπνίζοντας το Σώμα», Μια συναρπαστική πρακτική κινητικού διαλογισμού/σωματικής επίγνωσης μέσα από την κίνηση και τον ελεύθερο χορό, με τη Μαρία Βαρελά του Movement Medicine Greece.

14:00-15:30 «HoopDance – Μάθημα Χορού με Hula Hoop / Fabrica Lab» Για όσους και όσες τους αρέσει ο χορός, τα ακροβατικά, τα ζογκλερικά ή και τα τρία, το Hoopdance είναι ο ιδανικός συνδυασμός αυτών σε ένα μάθημα, με την Giòvanna Michaliadi Sarti.

16:30-19:00 «Θέατρο της Έρευνας / Fabrica Lab», Ο Φάνης Κατέχος, ιδρυτικό μέλος της Fabrica Athens, εμπνευστής και κύριος εισηγητής της σύγχρονης θεατρικής μεθόδου «Θέατρο της Έρευνας», μοιράζεται για ακόμη μια χρονιά εντατικά τα ευρήματα της προσωπικής τού θεατρικής έρευνας, εργαστήριο με τον Φάνη Κατέχο.

18:30-19:20 «Jaguar Wariors Show», Παρουσίαση πολεμικών τεχνών από την ομάδα Jaguar Wariors και την Γρηγορία Πετροπούλου.

20:30-21:00 «Masks on», Μία παράσταση βασισμένη στην σύγχρονη πραγματικότητα του γνωστού πλέον σε όλους κορωνοϊού. Πέντε χορευτές σε μία χορογραφία με βάση τον αυτοσχεδιασμό έχουν σκοπό να μεταδώσουν τον ιό του... γέλιου, από την ομάδα A(r)CT.

Κυριακή 04/10

12:00-13:30 «Οι ήρωες του δάσους», Ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά από 4-10 ετών μέσα από τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού με κέντρο την οικολογία, από την ομάδα Τιραντέλες

14:00-15:30 «Play jam», ένα διαδραστικό εργαστήριο ομαδικών παιχνιδιών που βασίζεται στην αξία και την σημασία του παιχνιδιού σε κάθε ηλικία, με την Ελένη Παπαϊωάννου και την ομάδα A(r)CT.

16:30-19:00 «Θέατρο της Έρευνας / Fabrica Lab», Ο Φάνης Κατέχος, ιδρυτικό μέλος της Fabrica Athens, εμπνευστής και κύριος εισηγητής της σύγχρονης θεατρικής μεθόδου «Θέατρο της Έρευνας», μοιράζεται για ακόμη μια χρονιά εντατικά τα ευρήματα της προσωπικής τού θεατρικής έρευνας, εργαστήριο με τον Φάνη Κατέχο.

19:30-22:30 «Ερευνητικό εργαστήριο σωματικού κινηματογράφου», Το εργαστήρι αυτό φιλοδοξεί να καταπιαστεί και να μελετήσει τη γραφή της κίνησης, τον Κινηματογράφο. Εδώ η κάμερα, ως βασικός αφηγητής, παρούσα ύπαρξη της δράσης, σωματοποιείται και μας αποκαλύπτει την υποκειμενική, κάθε φορά, αλήθεια, με τον Κώστα Τατάρογλου και την Cinemascoop.

19:00-20:00 «Οι ΠουRangers αυτοσχεδιάζουν», Οι αυτοσχεδιαστική ομάδα ΠουRangers σας καλεί να έρθετε να παίξετε μαζί της σε μια παράσταση αυτοσχεδιασμού. Στον αυτοσχεδιασμό δεν υπάρχουν κείμενα και σκηνικά. Θα τα δημιουργήσουμε μαζί επί σκηνής ώστε να φτιάξουμε μια παράσταση μόνο για μας και μόνο για μια βραδιά, από την ομάδα ΠουRangers.

20:45-21:45 «Ο γλάρος ‘Οου», Ο ‘Οου είναι ένας γλάρος. Πετά, ονειρεύεται, βλέπει τον κόσμο όχι μόνο από ψηλά προς τη γη, αλλά κι απ’ τα χαμηλά προς τον ήλιο, απ’ την ξέρα προς την εύφορη γη, και πολλές φορές από τα θεριεμένα κύματα προς την στεριά. Ξέρει πως πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω να διανύσει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Μαθαίνει από την περιπλάνηση και ξέρει να μοιράζει γενναιόδωρα στους άλλους γλάρους τις εμπειρίες του, κωμικός θεατρικός αυτοσχεδιασμός –Improv Comedy Theatre- από την ομάδα Κωμικού Θεατρικού Αυτοσχεδιασμού, Γλυκές Ρέγγες.