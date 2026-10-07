Ρούλα Παπαθανασίου: Επιμένει… λαϊκά με το «Μου τηλεφωνήσαν»

Η νέα της κυκλοφορία με άρωμα Χαρούλας Λαμπράκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 23:54 Ρεκόρ κατάσχεσης 7,4 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων
07.10.26 , 23:50 Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
07.10.26 , 23:45 Κακούργημα κάθε τηλεφωνική και ηλεκτρονική απάτη
07.10.26 , 23:29 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
07.10.26 , 22:58 First Dates: «Περίμενα μια φορά μια γυναίκα να με δει σαν άντρα»
07.10.26 , 22:49 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
07.10.26 , 22:40 First Dates: Η Έρη ήθελε δεύτερο ραντεβού, αλλά ο Γιώργος είχε… άλλα σχέδια
07.10.26 , 22:05 Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
07.10.26 , 22:01 Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
07.10.26 , 21:58 Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
07.10.26 , 21:55 First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη
07.10.26 , 21:52 Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
07.10.26 , 21:33 Σοκ στη Νίκαια: Άγρια επίθεση σε έγκυο - «Την κλωτσούσε στην κοιλιά»
07.10.26 , 21:33 Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα
07.10.26 , 21:21 Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Μαζωνάκης: Έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της και την τραβούσε βίντεο
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
GNTM: Glow up και διπλή αποχώρηση την επόμενη εβδομάδα!
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Παπαθανασίου κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι "Μου τηλεφωνήσαν" από την Panik Music.
  • Το κομμάτι είναι πρώτη εκτέλεση της Χαρούλας Λαμπράκη με στίχους και μουσική του Τάκη Σούκα.
  • Η Παπαθανασίου παραμένει πιστή στο λαϊκό τραγούδι, επιδιώκοντας να αναδείξει την αυθεντικότητα του είδους.
  • Συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις της στο Botox Live, συνεργαζόμενη με τον Χρήστο Πάζη και τον Γιάννη Τάσσιο.
  • Το πρόγραμμα της έχει κερδίσει την αποδοχή του κοινού με έντονο λαϊκό χαρακτήρα.

Η Ρούλα Παπαθανασίου επιμένει… λαϊκά και το αποδεικνύει έμπρακτα με τη νέα της δισκογραφική κυκλοφορία «Μου τηλεφωνήσαν», που κυκλοφορεί από την Panik Music.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που κουβαλά τη δύναμη, την αυθεντικότητα και το συναίσθημα του κλασικού λαϊκού ήχου.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει γράψει τη δική του ιστορία, καθώς αποτελεί πρώτη εκτέλεση της Χαρούλας Λαμπράκη, σε στίχους και μουσική του σπουδαίου Τάκη Σούκα.

Ρούλα Παπαθανασίου: Επιμένει… λαϊκά με το «Μου τηλεφωνήσαν»

Η Ρούλα Παπαθανασίου επιλέγει συνειδητά να κινείται στον δρόμο του λαϊκού τραγουδιού, παραμένοντας πιστή σε ένα είδος που αγαπά και υπηρετεί με συνέπεια.

Στόχος της είναι να βάλει το δικό της λιθαράκι, ώστε το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι να αποκτήσει ξανά τη θέση που του αξίζει στη σύγχρονη δισκογραφία, αλλά και στη διασκέδαση.

Με σεβασμό στις μεγάλες ερμηνείες και στα τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χρόνο, η Ρούλα Παπαθανασίου δίνει τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά στο «Μου τηλεφωνήσαν», αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη λαϊκή χροιά της φωνής της.

Παράλληλα, η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Ρούλα Παπαθανασίου: Επιμένει… λαϊκά με το «Μου τηλεφωνήσαν»

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Πέμπτη και Σάββατο βρίσκεται στη σκηνή του Botox Live. Εκεί συμπράττει με τον Χρήστο Πάζη και τον Γιάννη Τάσσιο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με έντονο λαϊκό χαρακτήρα, το οποίο έχει κερδίσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Αργυρός - Νίκα: Μαζί Στη Συναυλία Του Bruno Mars
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Τροχός της Τύχης: Σε Χρόνο… Μηδέν Η Λύση Του Τελικού Γρίφου
Celebrities & Gossip Νεα
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Άννα Κουρή
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
Γιάννης Κώστογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top