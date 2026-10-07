Η Ρούλα Παπαθανασίου επιμένει… λαϊκά και το αποδεικνύει έμπρακτα με τη νέα της δισκογραφική κυκλοφορία «Μου τηλεφωνήσαν», που κυκλοφορεί από την Panik Music.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που κουβαλά τη δύναμη, την αυθεντικότητα και το συναίσθημα του κλασικού λαϊκού ήχου.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει γράψει τη δική του ιστορία, καθώς αποτελεί πρώτη εκτέλεση της Χαρούλας Λαμπράκη, σε στίχους και μουσική του σπουδαίου Τάκη Σούκα.

Η Ρούλα Παπαθανασίου επιλέγει συνειδητά να κινείται στον δρόμο του λαϊκού τραγουδιού, παραμένοντας πιστή σε ένα είδος που αγαπά και υπηρετεί με συνέπεια.

Στόχος της είναι να βάλει το δικό της λιθαράκι, ώστε το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι να αποκτήσει ξανά τη θέση που του αξίζει στη σύγχρονη δισκογραφία, αλλά και στη διασκέδαση.

Με σεβασμό στις μεγάλες ερμηνείες και στα τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χρόνο, η Ρούλα Παπαθανασίου δίνει τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά στο «Μου τηλεφωνήσαν», αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη λαϊκή χροιά της φωνής της.

Παράλληλα, η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Πέμπτη και Σάββατο βρίσκεται στη σκηνή του Botox Live. Εκεί συμπράττει με τον Χρήστο Πάζη και τον Γιάννη Τάσσιο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με έντονο λαϊκό χαρακτήρα, το οποίο έχει κερδίσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.