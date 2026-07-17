Το «Θα Θα» της Λένας Ζευγαρά έγινε music video και έχει άρωμα... εκλογών

Λέει τέλος στα... «Θα» με το νέο της music video

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Πρώτη Δημοσίευση: 17.07.26, 23:53

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφόρησε το music video για το νέο της τραγούδι «Θα Θα», σε μουσική και στίχους του Φοίβου.
  • Το video έχει προεκλογική θεματολογία, εστιάζοντας σε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.
  • Σκηνοθέτης του video είναι ο Steven Airth, με art direction από τον Tasos Xiarcho.
  • Η Ζευγαρά συνεχίζει εμφανίσεις στο «VogClub Athens» και ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Λένα Ζευγαρά «ντύνει» με ένα ευρηματικό και ανατρεπτικό music video το «Θα Θα», το νέο της τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φοίβου που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.
 
Το «Θα Θα» φέρνει στις οθόνες μας μια προεκλογική εκστρατεία, με την Λένα Ζευγαρά να βάζει στο στόχαστρο όλα εκείνα τα «θα» που μένουν μόνο στα λόγια.

Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»

Το «Θα Θα» της Λένας Ζευγαρά έγινε music video και έχει άρωμα... εκλογών

Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και εικόνες - έκπληξη, το music video έρχεται να κηρύξει το τέλος των υποσχέσεων και κάθε ανεκπλήρωτου «Θα». Τη σκηνοθεσία έκανε ο Steven Airth και το art direction ο Tasos Xiarcho.

Λένα Ζευγαρά: Θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision;
 
Με το «Θα Θα» η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της με τις διαδοχικές μεγάλες επιτυχίες και τις sold out εμφανίσεις, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον hitmaker Φοίβο μέσα από ένα ανεβαστικό τσιφτετέλι που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό κι ακούγεται δυνατά.

Την ίδια στιγμή, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει για λίγες ακόμα εμφανίσεις στο «VogClub Athens» όπου θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο και παράλληλα ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

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