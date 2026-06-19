Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»

Η αφοπλιστική απάντησή της για τις φιλίες στη showbiz

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Η Λένα Ζευγαρά στο Breakfast@star

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«Οι φιλίες είναι λίγο δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια». Με αυτή τη φράση η Λένα Ζευγαρά έδωσε τη δική της απάντηση για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στον χώρο της μουσικής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον Γιώργο Λιβάνη, με τον οποίο συνεργάζεται επαγγελματικά, αποδεικνύοντας πως η εκτίμηση που τρέφει για εκείνον ξεπερνά τα στενά όρια μιας συνεργασίας.

«Ήρθα γιατί έχω μάθει ότι κάνει διπλή καριέρα και θέλω να τον δω και στη δεύτερη καριέρα που κάνει. Έχω μάθει ότι είναι και πάρα πολύ καλός», ανέφερε αρχικά η Λένα Ζευγαρά.

Λένα Ζευγαρά: Έτσι αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια τα... απρόοπτα

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μάλιστα πως είχε συζητήσει με τον Γιώργο Λιβάνη την απόφασή του να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό επαγγελματικά, με τον ίδιο να της εξηγεί ότι πρόκειται για μια εμπειρία που ήθελε να ζήσει.

Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»

«Μου είπε: "Θέλω να το ζήσω, είναι μια εμπειρία που θέλω να τη ζήσω. Ξέρω ότι θα μου αφαιρέσει πάρα πολλές ώρες από την κύρια δουλειά μου, αλλά θέλω να το κάνω"», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια στηρίζει κάθε καλλιτέχνη που επιλέγει να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής του.

«Είμαι υπέρ του να δοκιμάζει ο καλλιτέχνης πράγματα. Η ζωή γενικά είναι εμπειρίες», συμπλήρωσε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή και την ίδια στον χώρο της υποκριτικής, η Λένα Ζευγαρά παραδέχτηκε πως δεν είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό της.

«Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο», απάντησε, εξηγώντας πως θαυμάζει ιδιαίτερα τη δουλειά των ηθοποιών.

«Μου λένε πολλοί ηθοποιοί "πώς μπορείτε και θυμάστε τόσους στίχους;" και εγώ τους λέω "εσείς πώς μπορείτε και θυμάστε όλους αυτούς τους διαλόγους;"», σχολίασε με χιούμορ.

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της συνέντευξης, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αληθινές φιλίες στον χώρο της μουσικής. Η απάντησή της ήταν ειλικρινής και χωρίς περιστροφές.

«Υπάρχουν χημείες. Δεν ξέρω... Οι φιλίες είναι λίγο δυσεύρετες», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι πραγματικά δυνατοί δεσμοί δεν είναι τόσο συνηθισμένοι όσο πολλοί πιστεύουν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

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