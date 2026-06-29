Χάρι Στάιλς: Πνίγηκε με νερό την ώρα της συναυλίας του και έπεσε στη σκηνή

Προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όσους παρακολουθούσαν το live

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Στάδιο Wembley λόγω πνιγμού με νερό.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ ερμήνευε το «As It Was» και προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του.
  • Ο Στάιλς ανέφερε ότι είναι καλά, λέγοντας «Απλώς το νερό πήγε στον λάθος σωλήνα».
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες έως 36°C.
  • Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση του καλλιτέχνη στα social media.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Χάρι Στάιλς (Harry Styles) προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του όταν κατέρρευσε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου, την Παρασκευή, ενώ η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα ιστορικό κύμα καύσωνα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ερμήνευε την επιτυχία του «As It Was». Ο Στάιλς επιχείρησε να πραγματοποιήσει μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, γνωστή στους θαυμαστές του ως «the whale», κατά την οποία εκτοξεύει νερό ψηλά στον αέρα. Ωστόσο, το νερό φαίνεται πως «πήγε στον λάθος λαιμό», με αποτέλεσμα να πνιγεί, να αρχίσει να βήχει έντονα και να πέσει στο έδαφος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 32χρονο καλλιτέχνη να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στη σκηνή, προσπαθώντας να ανακτήσει την αναπνοή του, ενώ το τραγούδι συνέχιζε να ακούγεται. Σε άλλο πλάνο, μέλος της ομάδας ασφαλείας του φαίνεται να τον παρακολουθεί από κοντά για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά.

 

 

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χάρι Στάιλς σηκώθηκε, συνέχισε το πρόγραμμα και αποχαιρέτησε το κοινό, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του. «Απλώς το νερό πήγε στον λάθος σωλήνα. Όλα καλά, είμαι καλά», είπε από τη σκηνή.

Η συναυλία ήταν μία από τις 12 εμφανίσεις της περιοδείας Tonight, Together στο Wembley. Οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα αισθητές, με τη χώρα να καταγράφει νέο ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου, φτάνοντας τους 36°C, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρότι ο τραγουδιστής φάνηκε να αναρρώνει γρήγορα, πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πώς γίνεται να μην πήγε κανείς να τον ελέγξει;» έγραψε ένας χρήστης στο TikTok, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Πόση ζέστη έκανε; Καημένος! Πού ήταν η ομάδα του;».

Στην πλατφόρμα X, ένας θαυμαστής έγραψε: «Είναι ανατριχιαστικό να τον βλέπεις να δυσκολεύεται να αναπνεύσει ενώ το στάδιο απλώς φωνάζει το όνομά του». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Γιατί κανείς από την ομάδα του δεν αντιλήφθηκε ότι δυσκολευόταν;».

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