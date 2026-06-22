Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» συνεχίζει να νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, όπου βρίσκεται για όγδοη ημέρα, μετά την έκτακτη εισαγωγή της με ασθενοφόρο τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηθοποιός νοσηλεύεται στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, σε δωμάτιο, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχε υποστεί ατύχημα μέσα στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό ισχίο, γεγονός που οδήγησε και στην εισαγωγή της για περαιτέρω παρακολούθηση και εξετάσεις.

Οι γιατροί, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινώσει ημερομηνία εξιτηρίου, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο, ενώ συνεχίζονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, πάντα με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

«Πράγματι, βρίσκομαι εδώ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου για όγδοη μέρα νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού. Εμείς να πούμε ότι είναι στο καρδιολογικό τμήμα, σε δωμάτιο. Δεν πρόκειται να χειρουργηθεί. Δεν είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η αποκατάστασή της θέλει χρόνο. Οι γιατροί μας λένε ότι είναι σταθερή… μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματίσει ημερομηνία για το εξιτήριό της», είπε η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Παράλληλα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι χθες η Μάρω Κοντού γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της μέσα στο νοσοκομείο, με τις ευχές για υγεία και ταχεία ανάρρωση να τη συνοδεύουν από οικείους και θαυμαστές της.

Παράλληλα, το Studio Κλεισθένης τίμησε τη σημαντική αυτή ημέρα με μια αδημοσίευτη φωτογραφία της από το παρελθόν, όταν η κινηματογραφική της πορεία βρισκόταν σε πλήρη ακμή.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός εμφανίζεται με πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί ρούχο, κίτρινο λουλούδι πίσω από το αυτί και ακόμη ένα ανάμεσα στα χείλη, αποτυπώνοντας μια χαρακτηριστική εικόνα από τη λαμπερή της διαδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο.