Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο για 8η ημέρα – Οι τελευταίες πληροφορίες

Γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της στο νοσοκομείο

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Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για 8η ημέρα στο νοσοκομείο "Αττικόν" μετά από ατύχημα στο σπίτι της.
  • Η κατάσταση της ηθοποιού είναι σταθερή και βρίσκεται στο καρδιολογικό τμήμα, χωρίς να απαιτείται χειρουργείο.
  • Δεν έχει προγραμματιστεί ημερομηνία εξιτηρίου, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο.
  • Γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της στο νοσοκομείο, με ευχές για ταχεία ανάρρωση από οικείους και θαυμαστές.
  • Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ημέρα με αδημοσίευτη φωτογραφία της από την κινηματογραφική της καριέρα.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» συνεχίζει να νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, όπου βρίσκεται για όγδοη ημέρα, μετά την έκτακτη εισαγωγή της με ασθενοφόρο τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηθοποιός νοσηλεύεται στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, σε δωμάτιο, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς.

Μάρω Κοντού: Τι είπε η ίδια για το πρόβλημα υγείας της

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχε υποστεί ατύχημα μέσα στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό ισχίο, γεγονός που οδήγησε και στην εισαγωγή της για περαιτέρω παρακολούθηση και εξετάσεις.

Μάρω Κοντού: Τα γενέθλια στο νοσοκομείο και τα νεότερα για την υγεία της

Οι γιατροί, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινώσει ημερομηνία εξιτηρίου, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο, ενώ συνεχίζονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, πάντα με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

«Πράγματι, βρίσκομαι εδώ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου για όγδοη μέρα νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού. Εμείς να πούμε ότι είναι στο καρδιολογικό τμήμα, σε δωμάτιο. Δεν πρόκειται να χειρουργηθεί. Δεν είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η αποκατάστασή της θέλει χρόνο. Οι γιατροί μας λένε ότι είναι σταθερή… μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματίσει ημερομηνία για το εξιτήριό της», είπε η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Παράλληλα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι χθες η Μάρω Κοντού γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της μέσα στο νοσοκομείο, με τις ευχές για υγεία και ταχεία ανάρρωση να τη συνοδεύουν από οικείους και θαυμαστές της.

Παράλληλα, το Studio Κλεισθένης τίμησε τη σημαντική αυτή ημέρα με μια αδημοσίευτη φωτογραφία της από το παρελθόν, όταν η κινηματογραφική της πορεία βρισκόταν σε πλήρη ακμή.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός εμφανίζεται με πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί ρούχο, κίτρινο λουλούδι πίσω από το αυτί και ακόμη ένα ανάμεσα στα χείλη, αποτυπώνοντας μια χαρακτηριστική εικόνα από τη λαμπερή της διαδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο.

 

 

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