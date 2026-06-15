Ελένη Μενεγάκη: Με κομψό city look με τζιν και ριγέ top

H απόλυτη έμπνευση για το καλοκαίρι

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Ελένη Μενεγάκη: Με κομψό city look με τζιν και ριγέ top
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Ελένη Μενεγάκη: Το casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη εμφανίστηκε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας με κομψό city look.
  • Φόρεσε ανοιχτόχρωμο τζιν και πλεκτό cropped top με κόκκινες ρίγες, συνδυάζοντας άνεση και στιλ.
  • Πρόσθεσε λεπτή λευκή ζακέτα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου για επιπλέον κομψότητα.
  • Η εμφάνιση της αποδεικνύει ότι η αληθινή κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα.
  • Η Μενεγάκη συνεχίζει να είναι μια από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες της ελληνικής showbiz.

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά πιο χαμηλούς τόνους στην καθημερινότητά της, ωστόσο κάθε δημόσια εμφάνισή της εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης.

Ελένη Μενεγάκη: Η chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας που αποδεικνύει γιατί παραμένει fashion icon

Η παρουσιάστρια εντοπίστηκε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας χαλαρή βόλτα και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η κομψότητα βρίσκεται στις απλές, προσεγμένες επιλογές.

Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού

Μακριά από τις εντυπωσιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα λαμπερά looks που τη συνόδευαν για χρόνια στη μικρή οθόνη, η Ελένη επέλεξε ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και το διαχρονικό στιλ. Ένα outfit που θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει έμπνευση για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στην πόλη.

Ελένη Μενεγάκη: Η leopard εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Ελένη Μενεγάκη: Η chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας που αποδεικνύει γιατί παραμένει fashion icon

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο τζιν σε χαλαρή γραμμή, ένα από τα πιο δυνατά trends της σεζόν, το οποίο συνδύασε με πλεκτό cropped top σε λευκή βάση και κόκκινες οριζόντιες ρίγες. Το στοιχείο του τοπ έδωσε μια ανεπιτήδευτα καλοκαιρινή διάθεση στο look.

Για τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας επέλεξε μια λεπτή λευκή ζακέτα, την οποία φόρεσε ανοιχτή, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη φινέτσα στο σύνολό της. Η επιλογή αυτή έκανε το outfit να δείχνει ακόμη πιο ολοκληρωμένο, χωρίς να χάνει τον χαλαρό χαρακτήρα του.

Ελένη Μενεγάκη: Η chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας που αποδεικνύει γιατί παραμένει fashion icon

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα αξεσουάρ της. Τα μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, που αποτελούν διαχρονικό αγαπημένο κομμάτι της γκαρνταρόμπας της, χάρισαν έξτρα πόντους κομψότητας, ενώ τα επίπεδα σανδάλια σε σκούρα απόχρωση ολοκλήρωσαν το look με τον πιο πρακτικό αλλά και stylish τρόπο.

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν ελεύθερα στους ώμους, με φυσικό όγκο και ανεπιτήδευτο styling, ενώ το φωτεινό της χαμόγελο ήταν αυτό που έκλεψε τελικά την παράσταση.

Ελένη Μενεγάκη: Με κομψό city look με τζιν και ριγέ top

Χωρίς υπερβολές, χωρίς εξεζητημένες επιλογές και χωρίς την ανάγκη εντυπωσιασμού, η Ελένη Μενεγάκη απέδειξε πως η αληθινή κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια επιλέγει casual εμφανίσεις που συνδυάζουν άνεση και στιλ. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια πιο relaxed αισθητική, επενδύοντας σε διαχρονικά κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ελένη Μενεγάκη: Η chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας που αποδεικνύει γιατί παραμένει fashion icon

Το συγκεκριμένο outfit είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη ότι ένα απλό τζιν, ένα καλοκαιρινό τοπ και τα σωστά αξεσουάρ αρκούν για να δημιουργήσουν ένα απόλυτα ενημερωμένο fashion αποτέλεσμα. Και η Ελένη Μενεγάκη γνωρίζει καλύτερα από πολλούς πώς να το πετύχει.

Με μια μόνο βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, κατάφερε ξανά να δώσει μαθήματα effortless chic, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει μία από τις πιο καλοντυμένες και επιδραστικές γυναίκες της ελληνικής showbiz.


 

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