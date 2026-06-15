Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά πιο χαμηλούς τόνους στην καθημερινότητά της, ωστόσο κάθε δημόσια εμφάνισή της εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης.

Η παρουσιάστρια εντοπίστηκε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας χαλαρή βόλτα και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η κομψότητα βρίσκεται στις απλές, προσεγμένες επιλογές.

Μακριά από τις εντυπωσιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα λαμπερά looks που τη συνόδευαν για χρόνια στη μικρή οθόνη, η Ελένη επέλεξε ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και το διαχρονικό στιλ. Ένα outfit που θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει έμπνευση για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στην πόλη.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο τζιν σε χαλαρή γραμμή, ένα από τα πιο δυνατά trends της σεζόν, το οποίο συνδύασε με πλεκτό cropped top σε λευκή βάση και κόκκινες οριζόντιες ρίγες. Το στοιχείο του τοπ έδωσε μια ανεπιτήδευτα καλοκαιρινή διάθεση στο look.

Για τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας επέλεξε μια λεπτή λευκή ζακέτα, την οποία φόρεσε ανοιχτή, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη φινέτσα στο σύνολό της. Η επιλογή αυτή έκανε το outfit να δείχνει ακόμη πιο ολοκληρωμένο, χωρίς να χάνει τον χαλαρό χαρακτήρα του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα αξεσουάρ της. Τα μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, που αποτελούν διαχρονικό αγαπημένο κομμάτι της γκαρνταρόμπας της, χάρισαν έξτρα πόντους κομψότητας, ενώ τα επίπεδα σανδάλια σε σκούρα απόχρωση ολοκλήρωσαν το look με τον πιο πρακτικό αλλά και stylish τρόπο.

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν ελεύθερα στους ώμους, με φυσικό όγκο και ανεπιτήδευτο styling, ενώ το φωτεινό της χαμόγελο ήταν αυτό που έκλεψε τελικά την παράσταση.

Χωρίς υπερβολές, χωρίς εξεζητημένες επιλογές και χωρίς την ανάγκη εντυπωσιασμού, η Ελένη Μενεγάκη απέδειξε πως η αληθινή κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια επιλέγει casual εμφανίσεις που συνδυάζουν άνεση και στιλ. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια πιο relaxed αισθητική, επενδύοντας σε διαχρονικά κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Το συγκεκριμένο outfit είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη ότι ένα απλό τζιν, ένα καλοκαιρινό τοπ και τα σωστά αξεσουάρ αρκούν για να δημιουργήσουν ένα απόλυτα ενημερωμένο fashion αποτέλεσμα. Και η Ελένη Μενεγάκη γνωρίζει καλύτερα από πολλούς πώς να το πετύχει.

Με μια μόνο βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, κατάφερε ξανά να δώσει μαθήματα effortless chic, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει μία από τις πιο καλοντυμένες και επιδραστικές γυναίκες της ελληνικής showbiz.



