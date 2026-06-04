Τι είχε πει η ηθοποιός για την κακοποιητική συμπεριφορά του μπαμπά της/ βίντεο από Alpha

Ένα παρολίγον πρόβλημα υγείας έγινε η αιτία για να χωρίσει η Σάρον Στόουν με τον επί σύζυγό της Φιλ Μπρονστάιν, Αμερικανό δημοσιογράφο.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός η οποία έχει παίξει σε πολλές ταινίες, ανάμεσα σ΄ αυτές είναι το «Βασικό Ένστικτο», «Ολική Επαναφορά», «Καζίνο» και «Οι σπεσιαλίστες», δήλωσε στο podcast «Person Who Believed in Me» πως το 2000, πως είχε όγκους στο στήθος και ο γιατρός της είπε να κάνει διπλή μαστεκτομή γιατί μάλλον ήταν καρκίνος.

«Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε "Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος". Είπα "Δεν έχω καρκίνο". Και εκείνος απάντησε "Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα "Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι"» δήλωσε η ηθοποιός.

Sharon Stone/ φωτογραφία από apimages/ Andreea Alexandru

Όπως είπε, στη συνέχεια, μοιράστηκε την ανησυχία με τον σύζυγό της τον οποίο παντρεύτηκε το 1998 εκείνος όμως δεν τη στήριξε όπως εκείνη περίμενε. Αντίθετα της είπε πως αυτό ήταν γελοίο.

«Ο σύζυγός μου είπε "Αυτό είναι γελοίο", και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε "αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω". "Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Εντέλει όλα πήγαν καλά καθώς δεν είχε τελικά καρκίνο.

«Πήγα στο νοσοκομείο, με άνοιξαν, έβγαλαν το μισό της αριστερής πλευράς και όταν συνήλθα ήταν 12 άτομα πάνω από το κρεβάτι μου και άνοιξα τα μάτια μου, αναρωτήθηκα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι δεν είχα καρκίνο. Τους είπα "Σας το είπα, το ξέρω". Μου έλεγαν "Είναι απίστευτο"» ανέφερε.