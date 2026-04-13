Δούκισσα Νομικού - «Είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές»: έγραψε

Παρότι τελευταία απείχε από τα social media, τη Δευτέρα του Πάσχα η Δούκισσα Νομικού έστειλε τις δικές της ευχές ποστάροντας βιντεάκι στο προφίλ της στο Instagram.

Στο insta story όπου ενημερώνει για το βίντεο που ανάρτησε το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, έγραψε: «Έχω χαθεί λίγο τις τελευταίες μέρες αλλά είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές», χωρίς ωστόσο να εξηγεί τον λόγο της διαδικτυακής της απουσίας.

Στο βίντεο στέλνει τις ευχές της για το Πάσχα αλλά και τις ευχές της στις Αναστασίες της ζωής της, τη μητέρα και την κόρη της.

«Να έχουμε υγεία, αγάπη, φως, τύχη, να έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε να λέμε σ αγαπώ να παίρνουμε πολλές αγκαλιές, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να μη ζούμε στο παρελθόν να μη φοβόμαστε το μέλλον, λιγότερες οθόνες περισσότερη ζωή και αλήθεια.. Εύχομαι σε όλους εσάς ό,τι επιθυμείτε Να είμαστε καλά να είμαστε ευτυχισμένοι και όλα θα γίνουν. Χρόνια πολλά σε όλες τις Αναστασίες και τις δικές μου, τη μαμά μου και την κόρη μου» είπε η Δούκισσα Νομικού πιο όμορφη από ποτέ, φορώντας μαύρο t-shirt και τζιν.