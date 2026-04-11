Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της που έχει «φύγει»

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης περνά τις ημέρες του Πάσχα η Δανάη Μπάρκα, τηρώντας τα έθιμα και αφιερώνοντας χρόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εκείνη. Μάλιστα πήγε στην εκκλησία, τιμώντας τις παραδόσεις των ημερών, όμως αυτή τη φορά η σκέψη της ήταν στραμμένη σε ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για τον παππού της που έχει φύγει από τη ζωή, αποκαλύπτοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που είχε μαζί του.

«Αυτές οι μέρες θα είναι πάντα αφιερωμένες στον παππού μου. Ήταν η αγαπημένη του περίοδος το Πάσχα. Ώρες στην εκκλησία, προσευχές, ψαλμοί, γειτονιά», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τον παππού της που αγαπούσε το Πάσχα /Φωτογραφία Instagram

Εκτός από τον παππούη της, η Δανάη λατρεύει τη γιαγιά της, την κυρία Τούλα. Δεν είναι απλώς μια σχέση εγγονής-γιαγιάς, αλλά ένας δεσμός που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, βαθιά αγάπη κι αυθεντικότητα.

Η κυρία Τούλα είναι η μητέρα της Βίκυς Σταυροπούλου. Οι τρεις γυναίκες εμφανίζονται συχνά μαζί, δείχνοντας ένα πολύ ισχυρό γυναικείο πρότυπο οικογένειας. Η Δανάη έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η γιαγιά της είναι το στήριγμά της κι ο άνθρωπος που την κρατάει «γειωμένη».

Η Δανάη Μπάρκα με τη γιαγιά της, κυρία Τούλα /Φωτογραφία Instagram

Πέρα από το χιούμορ, η Δανάη δε διστάζει να μοιραστεί και πιο τρυφερές στιγμές, γράφοντας κείμενα για το πόσο σημαντικό είναι να τιμάμε τους ηλικιωμένους μας και να τους προσφέρουμε χρόνο και φροντίδα.