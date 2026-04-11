Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της που έχει «φύγει»

«Αυτές οι μέρες θα είναι πάντα αφιερωμένες στον παππού μου»

11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα περνά το Πάσχα με συγκίνηση, τιμώντας τις παραδόσεις.
  • Αφιερωμένη στον παππού της που έχει φύγει, μοιράστηκε συναισθηματική ανάρτηση στα social media.
  • Ο παππούς της αγαπούσε το Πάσχα, με προσευχές και ψαλμούς στην εκκλησία.
  • Η Δανάη έχει ισχυρό δεσμό με τη γιαγιά της, κυρία Τούλα, που είναι το στήριγμά της.
  • Επισημαίνει τη σημασία της φροντίδας και του χρόνου για τους ηλικιωμένους.

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης περνά τις ημέρες του Πάσχα η Δανάη Μπάρκα, τηρώντας τα έθιμα και αφιερώνοντας χρόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εκείνη. Μάλιστα πήγε στην εκκλησία, τιμώντας τις παραδόσεις των ημερών, όμως αυτή τη φορά η σκέψη της ήταν στραμμένη σε ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για τον παππού της που έχει φύγει από τη ζωή, αποκαλύπτοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που είχε μαζί του.

«Αυτές οι μέρες θα είναι πάντα αφιερωμένες στον παππού μου. Ήταν η αγαπημένη του περίοδος το Πάσχα. Ώρες στην εκκλησία, προσευχές, ψαλμοί, γειτονιά», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Εκτός από τον παππούη της, η Δανάη λατρεύει τη γιαγιά της, την κυρία Τούλα. Δεν είναι απλώς μια σχέση εγγονής-γιαγιάς, αλλά ένας δεσμός που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, βαθιά αγάπη κι αυθεντικότητα.

Η κυρία Τούλα είναι η μητέρα της Βίκυς Σταυροπούλου. Οι τρεις γυναίκες εμφανίζονται συχνά μαζί, δείχνοντας ένα πολύ ισχυρό γυναικείο πρότυπο οικογένειας. Η Δανάη έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η γιαγιά της είναι το στήριγμά της κι ο άνθρωπος που την κρατάει «γειωμένη».

Πέρα από το χιούμορ, η Δανάη δε διστάζει να μοιραστεί και πιο τρυφερές στιγμές, γράφοντας κείμενα για το πόσο σημαντικό είναι να τιμάμε τους ηλικιωμένους μας και να τους προσφέρουμε χρόνο και φροντίδα.

