Βίκυ Καγιά: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια!

Σε πασχαλινό mood μπήκε η Βίκυ Καγιά και αποφάσισε να ετοιμάσει παραδοσιακά κουλουράκια για την οικογένειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας - που τα τελευταία χρόνια απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα - μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη διαδικασία στην κουζίνα της. Συγκεκριμένα, μας έδειξε τα ταψιά γεμάτα με καλοσχηματισμένα κουλουράκια, έτοιμα να μπουν στον φούρνο για ψήσιμο.

Δες τα κουλουράκια της Βίκυς Καγιά:

Άλλωστε, για τη Βίκυ Καγιά, η οικογένεια αποτελεί πάντα προτεραιότητα και οι γιορτές έχουν ξεχωριστή σημασία για εκείνη.

Βίκυ Καγιά: «Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, δεν μου λείπει η τηλεόραση»

Τη Βίκυ Καγιά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Πρωινό». Ανάμεσα σε άλλα, η παρουσιάστρια και μοντέλο, μίλησε και για το θέμα της τηλεόρασης, εξηγώντας πως πλέον της αρέσει το πώς έχει οργανώσει τη ζωή της, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της στη μικρή οθόνη.

«Μια χαρά είναι και χωρίς εμένα. Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, μια χαρά είμαι» είπε χαρακτηριστικά.