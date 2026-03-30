Θάλεια Ματίκα: Συγκινημένη στη σκηνή για τον θάνατο της Μαρινέλλας

«Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα»

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό.
  • Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές της.
  • Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αφιέρωσαν την παράσταση της 29ης Μαρτίου στη Μαρινέλλα.
  • Η Ματίκα συγκινήθηκε κατά την αναφορά της στη Μαρινέλλα, θυμούμενη την πρώτη της δουλειά στην τηλεόραση.
  • Η Ματίκα και ο Ιορδανίδης πρωταγωνιστούν για 5η σεζόν στην παράσταση "Θέλω να σου κρατάω το χέρι".

Μια από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας, η Μαρινέλλα, σίγησε για πάντα, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε σύσσωμο τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στον απλό κόσμο που τη λάτρευε μέσα από τα τραγούδια και τις συγκλονιστικές ερμηνείες της.

Όταν ο Βοσκόπουλος αποθέωσε τη Μαρινέλλα: «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»

Μαρινέλλα: Η εμφάνιση στο Ηρώδειο, που έμελλε να είναι η τελευταία της επί σκηνής

Η μεγάλη ερμηνεύτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές του σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, με αποτέλεσμα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου να αφήσει την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, δίπλα στην οικογένειά της.

Συγκλονίζει ο Γιάννης Πάριος για τη Μαρινέλλα: «Να μας περιμένει»

Ως ένδειξη αγάπης και σεβασμού, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα αφιέρωσαν την παράσταση της Κυριακής 29/3 στη σπουδαία τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Μάλιστα, την ώρα της υπόκλισης, η ηθοποιός έκανε μια συγκινητική αναφορά στη Μαρινέλλα, αποσπώντας το χειροκρότημα των θεατών. 

Η αφιέρωση της Θάλειας Ματίκα στη Μαρινέλλα

«Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα. Συγγνώμη, συγκινούμαι… Ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, στο “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” στην ΕΡΤ1, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομήτη… το λιγότερο», είπε η Θάλεια Ματίκα επί σκηνής.

Εκτός από ζευγάρι στη ζωή, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ζευγάρι και στο σανίδι, πρωταγωνιστώντας για πέμπτη σεζόν στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο θέατρο Άλφα Ληναίος - Φωτίου.

 

