Θάλεια Ματίκα: Συγκινημένη στη σκηνή για τον θάνατο της Μαρινέλλας

Μια από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας, η Μαρινέλλα, σίγησε για πάντα, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε σύσσωμο τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στον απλό κόσμο που τη λάτρευε μέσα από τα τραγούδια και τις συγκλονιστικές ερμηνείες της.

Μαρινέλλα: Η εμφάνιση στο Ηρώδειο, που έμελλε να είναι η τελευταία της επί σκηνής

Η μεγάλη ερμηνεύτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές του σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, με αποτέλεσμα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου να αφήσει την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, δίπλα στην οικογένειά της.

Ως ένδειξη αγάπης και σεβασμού, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα αφιέρωσαν την παράσταση της Κυριακής 29/3 στη σπουδαία τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Μάλιστα, την ώρα της υπόκλισης, η ηθοποιός έκανε μια συγκινητική αναφορά στη Μαρινέλλα, αποσπώντας το χειροκρότημα των θεατών.

Η αφιέρωση της Θάλειας Ματίκα στη Μαρινέλλα

«Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα. Συγγνώμη, συγκινούμαι… Ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, στο “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” στην ΕΡΤ1, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομήτη… το λιγότερο», είπε η Θάλεια Ματίκα επί σκηνής.

Εκτός από ζευγάρι στη ζωή, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ζευγάρι και στο σανίδι, πρωταγωνιστώντας για πέμπτη σεζόν στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο θέατρο Άλφα Ληναίος - Φωτίου.