Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»

Η παρουσιάστρια θέλει να μείνει σπίτι να ξεκουραστεί πριν γεννήσει

Καινούργιου: Απόσπασμα από τη σημερινή εκπομπή Super Κατερίνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου θα σταματήσει την παρουσίαση της εκπομπής της αύριο, 31 Μαρτίου, λόγω της εγκυμοσύνης της.
  • Η γέννηση της κόρης της αναμένεται μέχρι τα μέσα Απριλίου, κοντά στο Πάσχα.
  • Ανακοίνωσε ότι δεν έχει αρρωστήσει, αλλά έχει αλλεργική ρινίτιδα πιθανώς λόγω εγκυμοσύνης.
  • Η θέση της στην εκπομπή θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης κατά την απουσία της.
  • Σχεδιάζει να επιστρέψει κοντά στον τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου.

Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου θα είναι η τελευταία μέρα που θα βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου στην παρουσίαση της εκπομπής της, λίγες μέρες πριν γεννήσει την κόρη της, όπως αποκάλυψε σήμερα η ίδια.

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι, αυτό που λέμε, αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είμαι εδώ, τελευταία ημέρα θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο. Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ, να μάθω κάποια πράγματα, να κάτσω σπίτι, να έχω τον χώρο μου. Από δώρα δε θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η γέννηση της κόρης αναμένεται μέχρι τα μέσα Απριλίου, κοντά στις μέρες του Πάσχα.  Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα είχε παραδεχτεί πριν μερικές μέρες πως από επιλογή της συνέχιζε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε σταματά από την εκπομπή; Τι αποκάλυψε η ίδια

«Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δε με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη βδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο… Τα έχω φτιάξει τα πράγματα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στις 25/3 στον αέρα της εκπομπής της.  

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει μετά τη γέννα

Σε άλλη της εκπομπή, είχε αναφέρει και πότε θα επιστρέψει μετά τη γέννα. Με αφορμή τον τελικό της Eurovision, Σάββατο 16 Μαΐου, είχε πει: «Θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία; Θα τα δούμε όλα παρέα, θα είμαι και σπίτι να τα χαζεύω».

Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

To διάστημα που θα λείπει από την εκπομπή και θα περνά τις πρώτες μέρες με την κόρη της αγκαλιά, τη θέση της στην παρουσίαση της Super Κατερίνα θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

