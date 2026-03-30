Ζαμπέτας: To τραγούδι που απέρριψε η Βουγιουκλάκη & απογείωσε τη Μαρινέλλα

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Ζαμπέτα στην εκπομπή της Λιάνας Κανέλλη "Ψηλά τα χέρια" στο Mega το 1990/ βίντεο από το αρχείου του Μega, Kοινωνία ώρα Mega

Την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά- σταλιά» που άκουσε ο κόσμος από τη φωνή της Μαρινέλλας είχε αποκαλύψει ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης του λαϊκού τραγουδιού, Γιώργος Ζαμπέτας.

Ήταν το 1990 όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Λιάνας Κανέλλη, «Ψηλά τα χέρια». Καθώς εξιστορούσε περιστατικά και ιστορίες της ζωής του από τη σπουδαία του καριέρα, αναφέρθηκε στο άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι Σταλιά σταλιά και πώς αυτό το διαχρονικό κομμάτι απογειώθηκε και «απογείωσε» τη νέα τότε τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

«Γράφαμε για την “Κόρη μου τη Σοσιαλίστρια”. Μέσα ήταν ο αείμνηστος ο Καραγιάννης ο Κώστας κι άκουγε αυτά που έγραφα εγώ. Μαζί είχε έρθει η Μαρινέλλα. Την είχε φέρει ο Σπύρος ο Ράλλης, ένας παραγωγός, ποιος ξέρει τι να γράψουν. Εγώ μέσα, έφτιαχνα με τους άλλους κι έχουμε φτάσει να φτιάξουμε το τραγούδι “Σταλιά σταλιά”. Αυτό το τραγούδι, μου τους είχε δώσει τους στίχους, ο Διονύσης ο Τζεφρώνης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος στα Νέα. Οπότε είμαστε στο Σταλιά – σταλιά, το έχουν γράψει τα παιδιά και είμαστε έτοιμοι να το περάσουμε», είχε περιγράψει αρχικά ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Η απόρριψη από τη Βουγιουκλάκη

«Ήμασταν δηλαδή στις πρόβες, οπότε ανοίγει το στούντιο και μπαίνει μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την αυλή της όλη. Όταν λέω “αυλή” ξέρεις δύο κείνες, 5-6 παρακατιανοί, άλλος της κράταγε τις παντόφλες, άλλος το έτσι, άλλος το αλλιώς. Μπαίνει η κυρία Βουγιουκλάκη, εγώ είμαι με το μπουζούκι, λέω “Αλικάκι, σου έχω κάνει λέω ένα τραγούδι, το τραγούδι του αιώνα! “Για παίξτο για παίξτο” μου λέει. Το παίζω, πρώτο στίχο, πάω να κάνω το δεύτερο, μου λέει: “Αυτό να πας να το δώσεις στον Καζαντζίδη να το πει”.

Κόκκαλο εγώ! Κόκκαλο, ταβλιάστηκα, έμεινα, μου ‘φυγε το αίμα. Πρασίνισα, κιτρίνισα. Μου έφυγε το αίμα και μένω από καρδιά, κάργα. Κάργα ψόφιος. Μπαίνει ο Καραγιάννης, με παίρνει χαμπάρι και έρχεται κοντά, με χτυπάει στην πλάτη. “Άκου δω ρε, μου λέει, εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Εδώ το στούντιο είναι δικό σου. Κάνε ό,τι γουστάρεις, μου λέει, εγώ καθαρίζω για όλα. Του λέω “ευχαριστώ ρε Κώστα” και συνήλθα. Συνήλθα, γιατί προσεβλήθην πολύ. Προσεβλήθην ακαριαία, ακράδαντα, τι να σου δώσω να καταλάβεις. Αν με έβριζε θα έλεγα ευχαριστώ», εξήγησε.

Πώς έφτασε το Σταλιά σταλιά στη Μαρινέλλα

«Η Μαρινέλλα από δίπλα, άκουσε το τραγούδι. Κι όπως τελειώναμε την πρόβα, έρχεται στο αυτί και μου λέει: “Μανίτσα, να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι;”. Εγώ τη Μαρινέλλα την αγαπούσα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω “ό,τι γουστάρει η Κίτσα”. Ήταν το χαϊδευτικό που τη λέγαμε εμείς. Οπότε τελειώνουμε το τραγούδι, μπαίνει μέσα η Κίτσα, το λέει το τραγούδι με τη μία και όξω κι έγινε Η … Η … όχι επιτυχία. Έγινε Η Μαρινέλλα με αυτό το τραγούδι! Το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι! Κι άμα θέλει, ας πει ότι δεν είναι έτσι», είχε αποκαλύψει ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης.

Το Σταλιά σταλιά κυκλοφόρησε το 1968, στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Μαρινέλλας μετά τον χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη.