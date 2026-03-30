Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι

Τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους γιόρτασαν η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της Παύλος Πετρουλάκης.
Το κοριτσάκι τους γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2025 και οι ευτυχισμένοι γονείς διοργάνωσαν ένα πάρτι για τα πρώτα της γενέθλια, το περασμένο Σάββατο.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικές τρυφερές φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα. Το χρώμα που επικρατούσε ήταν το κίτρινο και το ζωάκι… το παπάκι.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια, βλέπουμε στοιχεία της διακόσμησης του πάρτι. Μπαλόνια σε λευκό και κίτρινο, κίτρινα λουλούδια και κίτρινα ανθοδοχεία είναι στολισμένα γύρω και πάνω στο τραπέζι. Το candy bar περιείχε και ατομικά συσκευασμένα μπισκότα με ζαχαρόπαστα.
«Τα πρώτα σου γενέθλια!!!! Η 365η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου!!!!❤️❤️❤️❤️❤️ Σ´ευχαριστώ ζωή μου!!! Είσαι το νόημα!!❤️❤️❤️#loveofmylife», έγραψε η Ελένη Τσολάκη στη λεζάντα των φωτογραφιών της στο instagram.
Όσο για την τούρτα; Ήταν ένα 3D κίτρινο παπάκι, φτιαγμένο από ζαχαρόπαστα!
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η make up artist, Ρούλα Σταματοπούλου. Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Ελένη Τσολάκη και μερικά στιγμιότυπα από τη μοναδική διακόσμηση του πάρτι.
«Πέρασε κιολας 1 χρόνος 👶🏻🎉🎈 Να σας ζήσει η κούκλα η κορακλα σας κορίτσι μου @elenitsolaki 🌸 Γερή και ευλογημένη 🧿», έγραψε η Ρούλα Σταματοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Η Ελένη Τσολάκη είχε πει σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον Οκτώβριο του 2025, ότι η βάφτιση της κόρης τους θα γινόταν την άνοιξη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.«Θέλουμε να μη γίνει η βάφτιση στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Αν τα καταφέρω θα πάμε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συναποφασίσει με τον Παύλο το όνομά της», είχε αναφέρει.