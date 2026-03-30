Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι

Ελένη Τσολάκη: «Η μητρότητα άλλαξε όλη τη ζωή μου - Της έδωσε ροζ χρώμα»- Απόσπασμα από συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ/ βίντεο Happy Day

Τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους γιόρτασαν η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της Παύλος Πετρουλάκης.

Eλένη Τσοάκη: To πάρτι για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της/ instagram

Το κοριτσάκι τους γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2025 και οι ευτυχισμένοι γονείς διοργάνωσαν ένα πάρτι για τα πρώτα της γενέθλια, το περασμένο Σάββατο.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικές τρυφερές φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα. Το χρώμα που επικρατούσε ήταν το κίτρινο και το ζωάκι… το παπάκι.

Eλένη Τσοάκη: To πάρτι για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της/ instagram

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια, βλέπουμε στοιχεία της διακόσμησης του πάρτι. Μπαλόνια σε λευκό και κίτρινο, κίτρινα λουλούδια και κίτρινα ανθοδοχεία είναι στολισμένα γύρω και πάνω στο τραπέζι. Το candy bar περιείχε και ατομικά συσκευασμένα μπισκότα με ζαχαρόπαστα.

«Τα πρώτα σου γενέθλια!!!! Η 365η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου!!!!❤️❤️❤️❤️❤️ Σ´ευχαριστώ ζωή μου!!! Είσαι το νόημα!!❤️❤️❤️#loveofmylife», έγραψε η Ελένη Τσολάκη στη λεζάντα των φωτογραφιών της στο instagram.

Ελένη Τσολάκη: H τούρτα παπάκι για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της/ instagram

Όσο για την τούρτα; Ήταν ένα 3D κίτρινο παπάκι, φτιαγμένο από ζαχαρόπαστα!

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η make up artist, Ρούλα Σταματοπούλου. Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Ελένη Τσολάκη και μερικά στιγμιότυπα από τη μοναδική διακόσμηση του πάρτι.

«Πέρασε κιολας 1 χρόνος 👶🏻🎉🎈 Να σας ζήσει η κούκλα η κορακλα σας κορίτσι μου @elenitsolaki 🌸 Γερή και ευλογημένη 🧿», έγραψε η Ρούλα Σταματοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ελένη Τσολάκη είχε πει σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον Οκτώβριο του 2025, ότι η βάφτιση της κόρης τους θα γινόταν την άνοιξη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.«Θέλουμε να μη γίνει η βάφτιση στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Αν τα καταφέρω θα πάμε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συναποφασίσει με τον Παύλο το όνομά της», είχε αναφέρει.