Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»

Όσα αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός με αφορμή την εκδήλωση προς τιμήν της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Ράντου: To μπράβο στον εαυτό της και η κακή σχέση της με τον φακό/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου τιμήθηκε από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών για την προσφορά της στο ελληνικό θέατρο.
  • Αποκάλυψε ότι ντρέπεται να βλέπει τον εαυτό της στις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών και έχει αυστηρή αυτοκριτική.
  • Η τελευταία της δουλειά είναι η παράσταση "To πάρτυ της ζωής μου", που παίζεται για 4ο χρόνο με συνεχόμενα sold out.
  • Είναι απόφοιτη της Γαλλικής Φιλολογίας και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.
  • Είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και έχουν μια κόρη, τη Νικολέττα.

H Eλένη Ράντου τιμήθηκε από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών για την προσφορά της στο ελληνικό θέατρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. 

Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη

Η σπουδαία ηθοποιός και θεατρική παραγωγός φυσικά ήταν εκεί στην εκδήλωση προς τιμήν της και αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι άργησε πολύ να πει «μπράβο» στον εαυτό της, αλλά και ότι ντρέπεται να βλέπει τον εαυτό της στις επαναλήψεις των τηλεοπτικών σειρών που έχει συμμετάσχει.  

Τιμητική βράβευση Ελένης Ράντου από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω και άλλη υπέρβαση να κάνω», παραδέχτηκε η Ελένη Ράντου.

«Ίσως πρώτη φορά το είπα σ’ αυτή την τελευταία μου δουλειά», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στην παράσταση «To πάρτυ της ζωής μου», σε κείμενο δικό της και σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά, που παίζεται για 4ο χρόνο στο θέατρο Διάνα, με συνεχόμενα sold out.

Aκόμη, αποκάλυψε πως ντρέπεται να δει τον εαυτό της στις επαναλήψεις των τηλεοπτικών σειρών που έχει πρωταγωνιστήσει. «Ντρέπομαι… δεν ξέρω ρε παιδιά. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι δηλαδή πολύ», εξομολογήθηκε η Ελένη Ράντου σε βίντεο που προβλήθηκε στο Happy Day.

Ελένη Ράντου: Το AI Και Το Κωνσταντίνου & Ελένης - Video

H Eλένη Ράντου αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τους κωμικούς ρόλους που έχει υποδυθεί σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Αχ Ελένη» και «Κωνσταντίνου και Ελένης». Ωστόσο, είναι μια πολυπράγμων ηθοποιός με σπουδαία πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Είναι απόφοιτη της Γαλλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Από το 1995 έχει αναλάβει ρόλο και θεατρικής παραγωγού.

Με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 1994, έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Νικολέττα, η οποία είναι σήμερα 30 ετών.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
 |
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
 |
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
 |
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top