Σπάνια έξοδος για την Ελένη Ράντου με την κόρη της, Νικολέττα

Μαμά και κόρη είναι πολύ...δεμένες!

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Στιγμιότυπα από την έξοδο μαμάς και κόρης
Μια ήσυχη, αλλά ιδιαίτερα ξεχωριστή βραδινή έξοδο επέλεξε να κάνει πριν από λίγες ημέρες η Ελένη Ράντου, περνώντας ποιοτικό χρόνο με την κόρη της, Νικολέττα Παπακωνσταντίνου. Η γνωστή ηθοποιός και η 28χρονη κόρη της άφησαν για λίγο την καθημερινότητά τους και βρέθηκαν σε θεατρική πρεμιέρα στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νικολέττα Παπακωνσταντίνου με καλή παρέα

Η Νικολέττα Παπακωνσταντίνου με καλή παρέα

Μητέρα και κόρη παρακολούθησαν την επίσημη πρώτη της παράστασης με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Σοφία Κουρτίδου και Νικολέττα Καρρά, ένα ιδιαίτερο θεατρικό πρότζεκτ που συνδυάζει χορό, τραγούδι και σάτιρα, στο ιστορικό στέκι της πόλης, τη «Medusa». Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Ελένη Ράντου σπάνια πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ειδικά σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Ελένη Ράντου: Το σχόλιο για το AI και το Κωνσταντίνου & Ελένης

Η Νικολέττα Παπακωνσταντίνου ακολουθεί έναν ξεκάθαρα καλλιτεχνικό δρόμο, μακριά από τη δημοσιότητα. Είναι εικαστικός, απόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ τα τελευταία χρόνια έζησε στην Ολλανδία, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο animation στη Willem de Kooning Academie.

Λίγο πριν φύγει στο εξωτερικό, η 28χρονη είχε παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής, με τους γονείς της, Ελένη Ράντου και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, να βρίσκονται στο πλευρό της, εμφανώς περήφανοι για την πορεία της.

Ελένη Ράντου-Διονύσης Παναγιωτάκης

Ελένη Ράντου-Διονύσης Παναγιωτάκης

Η ίδια η Ελένη Ράντου έχει μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σχέση της με την κόρη της, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της γύρω από τη μητρότητα, χωρίς να ωραιοποιεί καταστάσεις.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά δε μας ανήκουν. Τα παιδιά τα φτιάχνεις για να βγουν στην κοινωνία, και να κατακτήσουν τη ζωή τους. Είμαι υπερπροστατευτική. Ζορίζομαι πάρα πολύ. Είμαι ο κλασικός τύπος κακιάς πεθεράς που θεωρεί ότι δεν αξίζει κανένας για το παιδί της. Το ξέρω ότι δε θα περνάει καλά ο γαμπρός μου».

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί και στον αποχωρισμό, όταν η κόρη της έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και συγκίνηση την αλλαγή στην καθημερινότητά της: «Όταν έφυγε η κόρη μου στην Ολλανδία, πήρα δεύτερο σκύλο για να νιώθω ότι έχω κάποιον να προσέχω. Το ότι έφυγε όμως, μου δίνει και μια ελευθερία, μια ανεμελιά. Το συνειδητοποίησα όταν έβαλα πολύ δυνατά τη μουσική και σκέφτηκα ότι δε θα ξυπνήσω κανέναν».

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
