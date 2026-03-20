Μαριάνα Κατσιμίχα: Ο γιος του Χατζιδάκι ζήτησε να αλλάξει τίτλο το τραγούδι

Η αλλαγή στον τίτλο του τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάνα Κατσιμίχα κυκλοφόρησε το τραγούδι "Το βαλς των χαμένων ονείρων", το οποίο άλλαξε τίτλο σε "Το Βαλς των Ονείρων" κατόπιν αιτήματος του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Χατζηδάκι.
  • Ο τίτλος άλλαξε για να αποφευχθεί η σύγχυση με το ορχηστρικό έργο του Χατζιδάκι.
  • Το τραγούδι βασίζεται σε αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και έχει γίνει viral.
  • Η Μαριάνα μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν την επιτυχία της και την υποστήριξη της οικογένειάς της.
  • Το όνειρό της είναι να συνεργαστεί με τη Χάρις Αλεξίου.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια Μαριάνα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου και ανιψιά του Χάρη Κατσιμίχα, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό και έχει γίνει viral στα social media.

Ο τίτλος του ήταν «Το βαλς των χαμένων ονείρων», ίδιος με το διαχρονικό τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι. 

Παρά το γεγονός ότι τα δυο τραγούδια είναι διαφορετικά, ο κοινός τίτλος ήταν κάτι που δεν άρεσε στην οικογένεια του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μάνου Χατζηδάκι. Έτσι ο γιος του, Γιώργος Χατζηδάκις, ζήτησε να αλλάξει όνομα το τραγούδι της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Δημήτρη Μπάκουλη.

Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε και πλέον το τραγούδι λέγεται «Το βαλς των ονείρων», το οποίο βασίζεται σε αδημοσίευτους στίχους του σπουδαίου ποιητή Άλκη Αλκαίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012.

Μαριάνα Κατσιμίχα: Ο γιος του Χατζιδάκι ζήτησε να αλλάξει τίτλο το τραγούδι

Η δισκογραφική εταιρεία Ogdoo Music ανακοίνωσε τη μετονομασία του τραγουδιού «Το βαλς των χαμένων ονείρων» σε «Το Βαλς των Ονείρων», κατόπιν επιθυμίας του Γιώργου Χατζιδάκι για την αποφυγή σύγχυσης με το ορχηστρικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι. 

Το τραγούδι, σε στίχους Άλκη Αλκαίου, μουσική Δημήτρη Καρρά και ερμηνεία Μαριάνας Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη, συνεχίζει την πορεία του με τον νέο τίτλο.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη για την ξαφνική επιτυχία που γνώρισε με το τραγούδι «Το βαλς των ονείρων». Η νεαρή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στο viral που δεν περίμενε, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στο σήμερα, αλλά και στη στήριξη που έχει από την οικογένειά της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η επιτυχία του τραγουδιού της στα social media την αιφνιδίασε, καθώς δεν είχε φανταστεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.

«Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με το τραγούδι. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα όλο αυτό. Δε νομίζω ότι κάποιος που γίνεται viral στα social, το περιμένει ότι θα γίνει. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι αυτό το κλικ που γίνεται και κάτι γίνεται viral, δεν το έχω πιάσει ακόμα το νόημα».

Η Μαριάννα Κατσιμίχα δείχνει να αντιμετωπίζει με απλότητα και ειλικρίνεια την επιτυχία της, χωρίς να προσπαθεί να την εξηγήσει ή να την ερμηνεύσει.

Η πορεία της μέχρι να ασχοληθεί πιο ενεργά με τη μουσική δεν ήταν εύκολη, όπως η ίδια αποκάλυψε. «Σίγουρα στην αρχή υπήρχαν δυσκολίες. Σίγουρα έκανα και άλλες δουλειές παράλληλα, μέχρι και πρόσφατα. Δούλευα στην εστίαση, δούλευα πωλήτρια, πρόσεχα παιδάκια».

Η καθημερινότητά της περιλάμβανε διαφορετικές δουλειές, μέχρι να έρθουν οι συγκυρίες που της επέτρεψαν να επικεντρωθεί περισσότερο στη μουσική.

Μιλώντας για το γνωστό της επώνυμο, η Μαριάννα Κατσιμίχα εξήγησε ότι δεν το βλέπει ως βάρος με αρνητική έννοια, αλλά ως ευθύνη. «Δε θεωρώ βαρύ το επίθετό μου με την κακή έννοια. Είναι βαρύ γιατί κουβαλάει μια ιστορία. Οπότε προσπαθώ να φανώ αντάξια, αν το καταφέρνω, σε αυτό το όνομα που έχω».

Η ίδια φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση της κληρονομιάς που φέρει, προσπαθώντας παράλληλα να χαράξει τη δική της πορεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση της με τον πατέρα της, τονίζοντας πόσο υποστηρικτικός είναι μαζί της. «Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί μου… Τον συμβουλεύομαι αρκετά. Αυτό που μου λέει είναι ότι αν σταματήσω να βλέπω τη μουσική με ρομαντικό τρόπο, όπως τώρα, να σταματήσω να το κάνω».

Η Μαριάννα Κατσιμίχα αποκάλυψε ότι έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα, καθώς έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Νταλάρα, συμμετέχοντας σε συναυλίες του.

«Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο Νταλάρα, έχω συμμετάσχει σε συναυλίες του». Παράλληλα, δεν έκρυψε και το μεγάλο της όνειρο: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο θα ήταν να συνεργαστώ με τη Χάρις Αλεξίου που δυστυχώς έχει αποσυρθεί. Αν μας ακούει πάντως…».

 

