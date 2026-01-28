Τίτλοι τέλους για Bella Hadid και Adan Banuelos - Χώρισε το ζευγάρι

Ήταν μαζί δύο χρόνια

Η Bella Hadid στα χιόνια με μαγιό/ Αction 24
Ακούστε το άρθρο

Είναι επίσημο. Η Bella Hadid είναι ξανά single και έτοιμη να κατακτήσει την πασαρέλα (και τη ζωή) με αέρα φρεσκοχωρισμένης! Μετά από δύο χρόνια σχέσης, το 29χρονο supermodel και ο πρωταθλητής ιππασίας Adan Banuelos τράβηξαν χωριστούς δρόμους, αφήνοντας τους θαυμαστές τους με μια γλυκόπικρη γεύση.

χωρισε η μπελα χαντίντ

Το supermodel Bella Hadid/ AP

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Hadid, η σχέση τους είχε κατά τη διάρκειά της επαναλαμβανόμενους χωρισμούς και αυξανόμενες εντάσεις στο παρασκήνιο.  Ακόμα, το PageSix αναφέρει ότι ο χωρισμός τους είναι πιο περίπλοκος, διότι η Bella Hadid και ο Adan Banuelos φέρονται να μοιράζονται επιχειρηματικά συμφέροντα καθώς έχουν επενδύσει μαζί σε πολλά άλογα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. 

Αυτές τις μέρες, το μοντέλο προσπαθεί να παραμείνει θετική και να αποσπάσει την προσοχή της από τον χωρισμό, καθώς η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και οι δυο τους είχαν δεθεί πολύ. Παραμένει απασχολημένη με τη δουλειά της και περνά χρόνο με στενούς φίλους για να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα

Η είδηση επιβεβαιώθηκε στις 26 Ιανουαρίου. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο σε εκδήλωση στο Ντάλας για το brand της Bella, την Orebella.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Bella μετακόμισε στο Τέξας αναζητώντας μια πιο ήρεμη ζωή λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε (νόσος Lyme).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @reyzinthelimit_stallion

«Ήταν μια ανάσα φρέσκου αέρα», είχε δηλώσει η ίδια, αποκαλύπτοντας πως ο Banuelos δεν είχε ιδέα ποια ήταν όταν πρωτοσυναντήθηκαν.

«Αν δεν υπήρχαν τα άλογα, δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τον έρωτα της ζωής μου. Είναι ένα πάθος που μοιράζεται όλη η οικογένειά της. Ήμουν ο “τυχερός” που της είπε ένα γεια. Δεν ήξερα πραγματικά ποια χαιρετούσα. Απλά, ήξερα ότι είναι πανέμορφη» είχε αναφέρει ο Adan Banuelos σε συνέντευξή του στο περιοδικό, W.

Παρά τον χωρισμό, η καριέρα της Bella βρίσκεται σε νέα κορύφωση. Εκτός από το μόντελινγκ, κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική στη σειρά "The Beauty" του Ryan Murphy, δίπλα στον Ashton Kutcher!

bella hadid

Το καστ του The Beauty στη μεγάλη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη/ AP 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
