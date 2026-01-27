Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε η νέα του επιτυχία με τίτλο «Κακιά συνήθεια»

Ακούστε το νέο του τραγούδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 18:57 ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη
27.01.26 , 18:51 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
27.01.26 , 18:04 Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία
27.01.26 , 17:43 Σικελία: Ρήγμα μήκους 4 χλμ από κατολίσθηση- Σπίτια «γλιστρούν» στον γκρεμό
27.01.26 , 17:41 Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 17:05 Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά
27.01.26 , 17:00 Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 16:45 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»
27.01.26 , 16:25 «Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος
27.01.26 , 16:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 16:10 EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
27.01.26 , 16:10 «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη
27.01.26 , 16:04 Συμβούλιο της Ευρώπης: Συγκίνηση στη συνεδρίαση για τη θητεία Ρουσόπουλου
27.01.26 , 15:55 Πολεμικό Ναυτικό: Γίνε Μέλος Μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων
27.01.26 , 15:49 MasterChef: «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο!»
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε Νέο Τραγούδι- «Κακιά Συνήθεια»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Σταμάτης Γονίδης, το όνομα του οποίου έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχίας εδώ και τρεις δεκαετίες, επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με ένα νέο τραγούδι-έκπληξη.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μας παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία, που έχει τίτλο «Κακιά συνήθεια».

Πρόκειται για ένα τραγούδι, το οποίο είναι σε μουσική του επί σειρά ετών μαέστρου του ερμηνευτή, Γιάννη Κουρκουμέλη, με τον ίδιο τον Σταμάτη να υπογράφει τους στίχους του.

Το νέο single του δημοφιλούς τραγουδιστή συνοδεύεται από βίντεο κλιπ τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στο Anodos, όπου εμφανίζεται αυτό το χειμώνα ο ερμηνευτής μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία!

Κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top