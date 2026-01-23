Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο του διάσημου σχεδιαστή

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Valentino
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς όλων των εποχών.

Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Ο Valentino, κατά κόσμον Valentino Garavani, δεν υπήρξε απλώς ένας σχεδιαστής υψηλής ραπτικής· υπήρξε οραματιστής, καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας ονείρων, που έντυσε βασίλισσες, σταρ του Χόλιγουντ και γυναίκες σε όλο τον κόσμο, χαρίζοντάς τους διαχρονική κομψότητα.

Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Ο θρυλικός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον διεθνή χώρο της μόδας. Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται η κηδεία του στη Ρώμη, στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον ναό για να αποτίσει φόρο τιμής στον δημιουργό που άλλαξε την ιστορία της μόδας.

Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Το προηγούμενο διήμερο, η σορός του Valentino είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε θαυμαστές και φίλους του να τον αποχαιρετήσουν. Από τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας της κηδείας, περίπου 300 πολίτες βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της Βασιλικής, ενώ στο εσωτερικό του ναού παρευρίσκονται 750 άτομα.

Valentino: Donatella Versace

Valentino: Donatella Versace /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Valentino: Anna Wintour

Valentino: Anna Wintour /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Valentino: Tom Ford /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Valentino: Tom Ford /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Το «παρών» στην τελετή δίνουν κορυφαία πρόσωπα της μόδας, ανάμεσά τους η Donatella Versace, η Anna Wintour, ο Tom Ford, καθώς κι η μούσα του Valentino, Anne Hathaway. Ιδιαίτερα φορτισμένη αναμένεται η στιγμή που ο στενός συνεργάτης και πρώην σύντροφός του, Giancarlo Giammetti, θα απευθύνει το δικό του στερνό αντίο στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 60 χρόνια ζωής και κοινών επιτυχιών.

Valentino: Η Anne Hathaway δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

Valentino: Η Anne Hathaway δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε έναν από τους θρύλους της!

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Valentino Garavani θα ταφεί στο νεκροταφείο Prima Porta της Ρώμης, σε έναν τάφο απλό και λιτό, σχεδιασμένο σύμφωνα με την προσωπική του επιθυμία, όπως ακριβώς ήταν και η αληθινή, διαχρονική κομψότητα που ο ίδιος πρέσβευε.

Ο συνιδρυτής του Οίκου Valentino, Giancarlo Giammetti 

Ο συνιδρυτής του Οίκου Valentino, Giancarlo Giammetti /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Ο creative director του Οίκου Valentino, Alessandro Michele

Ο creative director του Οίκου Valentino, Alessandro Michele /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Η διάσημη χορεύτρια Eleonora Abbagnato

Η διάσημη χορεύτρια Eleonora Abbagnato /Φωτογραφία AP Images/Andrew Medichini

Με μια πορεία που σημάδεψε τον 20ό αιώνα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον 21ο, το όνομα Valentino έγινε συνώνυμο της απόλυτης φινέτσας, του εμβληματικού κόκκινου και της υψηλής ραπτικής ως μορφής τέχνης. Το έργο του δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να εμπνέει το παρόν και το μέλλον της μόδας.

