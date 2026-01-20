Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα: Συντετριμμένος ο γιος της, Αλέξανδρος

Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό, που «έφυγε» στα 92 της χρόνια

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, το τελευταίο αντίο στη Μέλπω Ζαρόκωστα, την αγαπημένη ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, σε ηλικία 92 ετών

Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV

Το τελευταίο «αντίο» στη Μέλπω Ζαρόκωστα / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Το τελευταίο «αντίο» στη Μέλπω Ζαρόκωστα / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου συγκεντρώθηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, για να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Μέλπω Ζαρόκωστα: Θλίψη στην κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Μέλπω Ζαρόκωστα: Θλίψη στην κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Άννα Φόνσου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Άννα Φόνσου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Μαίρη Ραζή / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Μαίρη Ραζή / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Σπύρος Πώρος / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Σπύρος Πώρος / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Αλέξανδρος Κασσανδρινός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Αλέξανδρος Κασσανδρινός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, ο οποίος έφτασε νωρίς στο νεκροταφείο, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Μάρθα Χατζηνικολάου. Αμφότεροι μίλησαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τις τελευταίες στιγμές της Μέλπως Ζαρόκωστα, αλλά και για τη μεταφορά της στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου πέρασε το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

«Είναι ένας συμβολικός αποχαιρετισμός, όμως θα έλεγα ότι είναι το τέλος της υλικής ζωής ενός ανθρώπου, του οποίου η ψυχή έχει απολαύσει μεγάλα πράγματα, έχει αφήσει πίσω του πράγματα σε όλους μας και σε όλους τους Έλληνες, εκτός από εμένα και την οικογένειά μου, και ξεκουράστηκε η γυναίκα.

Μέλπω Ζαρόκωστα: Όσα είπε η 91χρονη ηθοποιός και ο μονάκριβος γιος της

Θα έλεγα ότι, ειδικά σε σχέση με άλλες τραγικές ιστορίες που ακούω, ας πούμε, και με τις οποίες ασχολείστε εσείς, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια σχετικά ευτυχής κατάληξη, είναι ένα ευτυχές τέλος ενός ανθρώπου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για τις τελευταίες της στιγμές. Μας βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι. Τις τελευταίες στιγμές της έζησε σε ένα περιβάλλον που την αγάπησε. Ήταν ένα κοινωνικό περιβάλλον, είχε βλέμματα, αυτό τη χαροποιούσε. Τα συναισθήματα για τη μητέρα είναι τεράστια, όπως είναι και ένας τεράστιος καλλιτέχνης και άνθρωπος», δήλωσε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

«Εμείς δεν ήμασταν νύφη και πεθερά. Ήμασταν φίλες. Ήθελε να της λέω τις ιστορίες από την Ευελπίδων, γιατί ήταν ένας άνθρωπος αρκετά δίκαιος. Και πάντοτε συνεννοούμασταν με τη Μέλπω με τα μάτια… Ναι, συνεννοούμασταν με τα μάτια και πάντοτε ψάχναμε, όπως έλεγε εκείνη, όπως το έχει εκφράσει, το common sense στους ανθρώπους. Και μία από τις χαρακτηριστικές της φράσεις, όταν με έβλεπε σε δυσκολία, αλλά και όταν γενικά μας έβλεπε όλους αναστατωμένους, έλεγε “θα περάσει και αυτό”. Το έλεγε και τις τελευταίες μέρες πριν καταλήξει, “θα περάσει και αυτό”. Και θέλω να τελειώσω όπως αποχαιρετιόμασταν, με αποχαιρετούσε πάντα: “farewell my love”. Στο καλό, αγάπη μου», πρόσθεσε η Μάρθα.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, με τη σύντροφό του, Μάρθα / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, με τη σύντροφό του, Μάρθα / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας της Μέλπως Ζαρόκωστα αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, του οποίου η ηθοποιός υπήρξε ενεργό μέλος.

Σπύρος Μπιμπίλας: Οι φωτογραφίες με τη Μέλπω Ζαρόκωστα και τον γιο της

Γιώργος Γεωργίου-Σπύρος Μπιμπίλας / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Γιώργος Γεωργίου-Σπύρος Μπιμπίλας / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο ένας αποχαιρετισμός, αλλά και μια υπενθύμιση της διαδρομής και της προσφοράς μιας σπουδαίας κυρίας του ελληνικού θεάτρου, που θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο και τη μνήμη όσων τη γνώρισαν και τη αγάπησαν.

