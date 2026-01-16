Παπανώτας για Μαγγίρα: «Δεν είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται»

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Δημήτρης Παπανώτας, τοποθετούμενος για μια σειρά θεμάτων που προκάλεσαν συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα στη βραδιά παρουσίασης των 28 υποψηφίων για τους ημιτελικούς της Eurovision από την ΕΡΤ, με τον δημοσιογράφο να υπερασπίζεται ξεκάθαρα το δικαίωμά του στην κριτική.

Ο Δημήτρης Παπανώτας ξεκαθάρισε από την αρχή ότι θεωρεί απολύτως θεμιτό να εκφράζει τη γνώμη του όταν πρόκειται για μια τόσο σημαντική τηλεοπτική στιγμή: «Έχω δικαίωμα να έχω μια αισθητική, όταν πρόκειται για την παρουσίαση μιας μοναδικής βραδιάς της κρατικής τηλεόρασης; Νομίζω έχω δικαίωμα, όπως έχουν όλοι. Στο καθιστικό μας δεν λέμε “ωραία η παρουσιάστρια” ή όχι;»

Δημήτρης Παπανώτας: Ξεκαθάρισε όσα είπε για την εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι τα σχόλιά του δεν περιορίστηκαν μόνο σε ένα στοιχείο της εμφάνισης της παρουσιάστριας, αλλά στο συνολικό αποτέλεσμα της βραδιάς.

«Δεν ήταν μόνο το μαλλί, ήταν ένα πολύ απλό φόρεμα, ήταν μια χάλια διοργάνωση, αλλά δεν επεκτάθηκα. Και ούτε είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται σαν άλουστη», είπε στην κάμερα.

Η αναφορά στη Ματθίλδη Μαγγίρα και το YFSF

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον της παρουσιάστριας, ο Δημήτρης Παπανώτας δε μάσησε τα λόγια του και ξεκαθάρισε τις προσωπικές του προτιμήσεις.

«Δε με νοιάζει τι κάνει το… Μαγγιρέικο. Τη Ματθίλδη την εκτιμώ ιδιαίτερα για τη δουλειά της, την Μπέττυ όχι. Θα προτιμούσα να παρουσιάσει η Ματθίλδη Μαγγίρα το YFSF, όχι η Μπέττυ», σχολίασε

Παράλληλα, έκανε και μια εναλλακτική πρόταση για τον ΑΝΤ1: «Θα γίνει στον ΑΝΤ1; Να μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουν την Ελένη Τσολάκη, στην οποία φέρθηκαν λίγο περίεργα. Πιστεύω ότι θα ήταν άψογη σε αυτό».

Η αιχμή για τον Δημήτρη Πανόπουλο και τους Weekenders

Τέλος, ο δημοσιογράφος σχολίασε και τη δήλωση του Δημήτρη Πανόπουλου σχετικά με την Ελένη Τσολάκη και το μέλλον της εκπομπής Weekenders, εκφράζοντας έντονη διαφωνία. «Μικρότητες τώρα. Ο Πανόπουλος μάλλον δεν έχει μάθει ακόμα τι σημαίνει παρουσιαστής».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο ρόλος του παρουσιαστή δεν είναι πάντα απόλυτος στη λήψη αποφάσεων: «Ο παρουσιαστής δεν αποφασίζει πάντα τη θεματολογία και λόγω φόρτου εργασίας μπορεί να βρει τη σκαλέτα τελευταία στιγμή».

